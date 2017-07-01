 عاجل وبالصورة..بعد قرار توقيفه: هذا ما قاله هشام ملولي بسبب شرملة لاعب للمنتخب المغربي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصورة..بعد قرار توقيفه: هذا ما قاله هشام ملولي بسبب شرملة لاعب للمنتخب المغربي | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة..بعد قرار توقيفه: هذا ما قاله هشام ملولي بسبب شرملة لاعب للمنتخب المغربي

بعد الملك السعودي سلمان:زعيم دولة إسلامية يزور المغرب شهر غشت المقبل | مجتمع

بعد الملك السعودي سلمان:زعيم دولة إسلامية يزور المغرب شهر غشت المقبل

عاجل وبالفيديو.. هذا هو مصير اللص اللي عتارض سبيل جندي بالمدينة القديمة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. هذا هو مصير اللص اللي عتارض سبيل جندي بالمدينة القديمة بالبيضاء

عاجل: كازا تهتز على وقع هذا الخبر و القضية فيها المُـــوت | حوادث و حقوق

عاجل: كازا تهتز على وقع هذا الخبر و القضية فيها ''المُـــوت''

بالفيديو: مغاربة يسخرون من الراقصة نور..شوهتي بينا | ثقافة و فنون

بالفيديو: مغاربة يسخرون من الراقصة نور..''شوهتي بينا''

عاجل الصور..كسيدة خايبة بالبيضاء..شاحنة كانت غادي تصفيها لمول الموطور | حوادث و حقوق

عاجل الصور..كسيدة خايبة بالبيضاء..شاحنة كانت غادي تصفيها لمول الموطور

عاجل و بالفيديو:بوطا تفركعات فسيدي عثمان فكازا وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل و بالفيديو:بوطا ''تفركعات'' فسيدي عثمان فكازا وهاشنو وقع

عاجل: سعيدة شرف في ورطة جديدة وهاشنو وقع ليها | ثقافة و فنون

عاجل: سعيدة شرف في ورطة جديدة وهاشنو وقع ليها

مثير وبالفيديو..لحظة قيام رجل يهتف الله أكبر وطعن شرطيين بمعبر بني أنصار بالناظور | دولي

مثير وبالفيديو..لحظة قيام رجل يهتف ''الله أكبر'' وطعن شرطيين بمعبر بني أنصار بالناظور

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

عاجل وبالصورة..بعد قرار توقيفه: هذا ما قاله هشام ملولي بسبب شرملة لاعب للمنتخب المغربي

بتاريــخ : 25 يوليوز 2017 / 16:59 عاجل وبالصورة..بعد قرار توقيفه: هذا ما قاله هشام ملولي بسبب شرملة لاعب للمنتخب المغربي | حوادث و حقوق
عاجل وبالصورة..بعد قرار توقيفه: هذا ما قاله هشام ملولي بسبب شرملة لاعب للمنتخب المغربي
بعد ساعات من توصله بخبر إيقافه من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بسبب نشره لفيديوهات على صفحته الرسمية بالفايسبوك، نشر قبل قليل من يومه الثلاثاء، الشرطي الشهير هشام ملولي تدوينة جديدة، عبر من

"شوف تيفي"

بعد ساعات من توصله بخبر إيقافه من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بسبب نشره لفيديوهات على صفحته الرسمية بالفايسبوك، نشر قبل قليل من يومه الثلاثاء، الشرطي الشهير هشام ملولي تدوينة جديدة، عبر من خلالها عن تضامنه الشديد مع لاعب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة حمزة بوسقل، عقب تعرضه للاعتداء على يد عصابة إجرامية نهاية الأسبوع المنصرم بمدينة مارتيل.

وكتب ملولي في تدوينته " لم يسلم حمزة بوسقل 16 سنة ، لاعب المنتخب الوطني المغربي فئة اقل من 17 سنة واكاديمية محمد السادس من ظاهرة الكريساج التي عرفت مؤخرا انتشارا كبيرا ، حمزة كان يتجول رفقة اصدقائه بمدينة مرتيل التي يقضي بها عطلته الصيفية، ليتفاجئوا بعصابة مكونة من 15 شخصا تطاردهم ، ليتجه هو إلى أرض خلاء حيث تمت محاصرته هناك وانهالوا عليه بالضرب والجرح محدثين له جروحا خطيرة بسائر جسده، نتمنى الشفاء العاجل لهذه الموهبة ... بوففف منبغيش موهبة من مواهب بلادي الضيع بحال هكدا عيب وعار ".

وتفاعل عشاق ملولي مع هذه التدوينة، حيث عبر العديد منهم عن أسفهم وحزنهم لتعرض موهبة كروية صاعدة للاعتداء على يد عصابة إجرامية، بينما استغل آخرون للاستفسار حول توقيف "ملولي" عن العمل.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الأمن مدينة مارتيل أكايديمة محمد السادس عصابة إجرامية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وبالفيديو.. هذا هو مصير اللص اللي عتارض سبيل جندي بالمدينة القديمة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. هذا هو مصير اللص اللي عتارض سبيل جندي بالمدينة القديمة بالبيضاء

عاجل: كازا تهتز على وقع هذا الخبر و القضية فيها المُـــوت | حوادث و حقوق

عاجل: كازا تهتز على وقع هذا الخبر و القضية فيها ''المُـــوت''

عاجل الصور..كسيدة خايبة بالبيضاء..شاحنة كانت غادي تصفيها لمول الموطور | حوادث و حقوق

عاجل الصور..كسيدة خايبة بالبيضاء..شاحنة كانت غادي تصفيها لمول الموطور

عاجل و بالفيديو:بوطا تفركعات فسيدي عثمان فكازا وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل و بالفيديو:بوطا ''تفركعات'' فسيدي عثمان فكازا وهاشنو وقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد بالفيديو كيف استطاع كلب ان ينقذ غزالا من الغرق في البحر‎ | قنوات أخرى
منذ 7 دقائق

شاهد بالفيديو كيف استطاع كلب ان ينقذ غزالا من الغرق في البحر‎

في أول خروج إعلامي بالمغرب.. أمال صابر التي قضت ليلة حمراء في حضن كريستيانو رونالدو تكشف سرا مثيرا..هو لي جاعندي و عْرض عليا..شطحنا ومشيت معاه وهاشنو وقع | بــووز

في أول خروج إعلامي بالمغرب.. أمال صابر التي قضت ليلة حمراء في حضن كريستيانو رونالدو تكشف سرا مثيرا..هو لي جاعندي و عْرض عليا..شطحنا ومشيت معاه وهاشنو وقع

بالفيديو:بن عتيق يعطي إنطلاق الجهة رقم 13 للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمناسبة الدورة الأولى لجسر الأعمال المغربي (تفاصيل حصرية) | بــووز

بالفيديو:بن عتيق يعطي إنطلاق الجهة رقم 13 للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمناسبة الدورة الأولى لجسر الأعمال المغربي (تفاصيل حصرية)

فيديو صادم وبكاميرا خفية من ليل الدارالبيضاء..شوفو كيفاش بنت الليل كتشطر على ممارسة الجنس..بغيتي كولشي بـ200 درهم | بــووز

فيديو صادم وبكاميرا خفية من ليل الدارالبيضاء..شوفو كيفاش بنت الليل كتشطر على ممارسة الجنس..بغيتي كولشي بـ200 درهم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصورة..بعد قرار توقيفه: هذا ما قاله هشام ملولي بسبب شرملة لاعب للمنتخب المغربي | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

عاجل وبالصورة..بعد قرار توقيفه: هذا ما قاله هشام ملولي بسبب شرملة لاعب للمنتخب المغربي

بعد الملك السعودي سلمان:زعيم دولة إسلامية يزور المغرب شهر غشت المقبل | مجتمع

بعد الملك السعودي سلمان:زعيم دولة إسلامية يزور المغرب شهر غشت المقبل

عاجل وبالفيديو.. هذا هو مصير اللص اللي عتارض سبيل جندي بالمدينة القديمة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. هذا هو مصير اللص اللي عتارض سبيل جندي بالمدينة القديمة بالبيضاء

عاجل: كازا تهتز على وقع هذا الخبر و القضية فيها المُـــوت | حوادث و حقوق

عاجل: كازا تهتز على وقع هذا الخبر و القضية فيها ''المُـــوت''

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.