عاجل وبالصورة..بعد قرار توقيفه: هذا ما قاله هشام ملولي بسبب شرملة لاعب للمنتخب المغربي ﻿

بعد ساعات من توصله بخبر إيقافه من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بسبب نشره لفيديوهات على صفحته الرسمية بالفايسبوك، نشر قبل قليل من يومه الثلاثاء، الشرطي الشهير هشام ملولي تدوينة جديدة، عبر من

"شوف تيفي"

بعد ساعات من توصله بخبر إيقافه من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بسبب نشره لفيديوهات على صفحته الرسمية بالفايسبوك، نشر قبل قليل من يومه الثلاثاء، الشرطي الشهير هشام ملولي تدوينة جديدة، عبر من خلالها عن تضامنه الشديد مع لاعب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة حمزة بوسقل، عقب تعرضه للاعتداء على يد عصابة إجرامية نهاية الأسبوع المنصرم بمدينة مارتيل.

وكتب ملولي في تدوينته " لم يسلم حمزة بوسقل 16 سنة ، لاعب المنتخب الوطني المغربي فئة اقل من 17 سنة واكاديمية محمد السادس من ظاهرة الكريساج التي عرفت مؤخرا انتشارا كبيرا ، حمزة كان يتجول رفقة اصدقائه بمدينة مرتيل التي يقضي بها عطلته الصيفية، ليتفاجئوا بعصابة مكونة من 15 شخصا تطاردهم ، ليتجه هو إلى أرض خلاء حيث تمت محاصرته هناك وانهالوا عليه بالضرب والجرح محدثين له جروحا خطيرة بسائر جسده، نتمنى الشفاء العاجل لهذه الموهبة ... بوففف منبغيش موهبة من مواهب بلادي الضيع بحال هكدا عيب وعار ".

وتفاعل عشاق ملولي مع هذه التدوينة، حيث عبر العديد منهم عن أسفهم وحزنهم لتعرض موهبة كروية صاعدة للاعتداء على يد عصابة إجرامية، بينما استغل آخرون للاستفسار حول توقيف "ملولي" عن العمل.



