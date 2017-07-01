عاجل وبالفيديو.. هذا هو مصير اللص اللي عتارض سبيل جندي بالمدينة القديمة بالبيضاء ﻿

تمكنت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة بالعنف، وذلك لتورطه في قضية تتعلق باعتراض سبيل أحد الضحايا وتعريضه

''شوف تيفي''

تمكنت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة بالعنف، وذلك لتورطه في قضية تتعلق باعتراض سبيل أحد الضحايا وتعريضه للسرقة بالعنف.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن شريط فيديو كان قد تداولته مواقع إخبارية على شبكة الأنترنت يظهر شخصا يباغت الضحية من الخلف، ويعرضه لسرقة هاتف محمول تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وأضاف البلاغ أن التحريات التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من تحديد تاريخ ومكان الاعتداء، والذي اتضح أنه وقع بالمدينة العتيقة بالدار البيضاء يوم 19 يوليوز الجاري، كما تم تحديد الضحية وهو جندي يعمل بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تسفر عمليات البحث والتحري عن تشخيص هوية المشتبه به وتوقيفه.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، إخضاع المشتبه به لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذا الاعتداء.

وكانت ''شوف تيفي'' سباقة في نشر التفاصيل الأولى لهذه الواقعة والفيديو الذي يوثق لحظة تعرض الضحية للاعتداء على يد اللص الموقوف.



