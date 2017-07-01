مثير وبالفيديو..لحظة قيام رجل يهتف ''الله أكبر'' وطعن شرطيين بمعبر بني أنصار بالناظور ﻿

نشرت وزارة الداخلية الإسبانية قبل قليل من يومه الثلاثاء، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' لحظة قيام شخص بطعن شرطيين على مستوى معبر بني أنصار بالناظور.

"شوف تيفي"

نشرت وزارة الداخلية الإسبانية قبل قليل من يومه الثلاثاء، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لحظة قيام شخص بطعن شرطيين على مستوى معبر بني أنصار بالناظور.

وكانت وكالة فرانس بريس أن رجلا، اجتاز صباح يومه الثلاثاء حدود جيب مليلية المحتلة في المغرب راكضا وهو يهتف "الله اكبر" وهجم على شرطيين بسكين فأصاب أحدهما بجرح طفيف، بحسب ما أفاد متحدث باسم الشرطة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل قليل.

وصرح وزير الداخلية خوان ايغناسيو زويدو ان "الشرطة أوقفت رجلا هاجم شرطيين بسكين عند معبر بني انصار".

وقال المتحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس بريس أن "الرجل دخل راكضا وهو يهتف الله أكبر"، موضحا أن الهجوم وقع قرابة الساعة 07,35 بالتوقيت المحلي.

وتابع المتحدث "لقد أصاب شرطيا بجرح طفيف بسكين في أصبعه".

وقالت متحدثة باسم مديرية مليلية أن المهاجم كان يحمل "سكينا كبيرا" وأنه مغربي على ما يبدو.