 فضيحة..خليجيون يخضعون لعمليات جراحية لتكبير أعضائهم الجنسية ﻿
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فضيحة..خليجيون يخضعون لعمليات جراحية لتكبير أعضائهم الجنسية

بتاريــخ : 25 يوليوز 2017 / 13:57 فضيحة..خليجيون يخضعون لعمليات جراحية لتكبير أعضائهم الجنسية | منوعات
فضيحة..خليجيون يخضعون لعمليات جراحية لتكبير أعضائهم الجنسية
كشف رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة التجميل والترميم الدكتور إيلي عبدالحق في تصريحات إعلامية، أن نسبة الرجال الذين يخضعون لعمليات تجميل ''جراحية وغير جراحية'' معظمهم خليجيون،و تشهد نموًا في لبنان

"شوف تيفي"

كشف رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة التجميل والترميم الدكتور إيلي عبدالحق في تصريحات إعلامية، أن نسبة الرجال الذين يخضعون لعمليات تجميل "جراحية وغير جراحية" معظمهم خليجيون،و تشهد نموًا في لبنان بنحو 3 في المئة سنويًا.

وحسب موقع " المواطن" اللبناني فقد أكد عبد الحق، أن بعض الخليجيين لجؤوا إلى عملية تكبير العضو الذكري التي تشكل نسبة قليلة من مجمل العمليات التي تجرى في لبنان.

وقال عبدالحق يضيف نفس الموقع إن “ الإقبال بالدرجة الأولى يكون على تجميل الأنف وتصحيح شكل الأذن وتصغير الصدر"معالجة التراكم الدهني في هذه المنطقة"، وشفط الدهون "من البطن والخواصر" بآلاتٍ متطورة وجراحة شدّ الجفون، وشدّ البطن وشدّ الوجه، لافتًا إلى أن “ البوتوكس ” والـ “ فيللر ” مطلوبان ابتداءً من عمر يناهز الثلاثين.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي جراحة تجميل أعضائهم الذكرية

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فضيحة..خليجيون يخضعون لعمليات جراحية لتكبير أعضائهم الجنسية | منوعات

فضيحة..خليجيون يخضعون لعمليات جراحية لتكبير أعضائهم الجنسية

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أمس 21:57 GMT

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