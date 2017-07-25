بالصور.. على جمعيات حماية الطفولة التدخل..حذار من اغتصاب براءة الأطفال بوضعهم في مقدمة مظاهرات الحسيمة ﻿

تتبعنا من خلال الأحداث الأخيرة بالحسيمة، عملية إقحام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة في مقدمة المظاهرات الاحتجاجية، واستغلال براءتهم في غير الموقع الصحيح، إن رؤية الأطفال لمشاهد العنف وحوادث

شوف تيفي:

تتبعنا من خلال الأحداث الأخيرة بالحسيمة، عملية إقحام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة في مقدمة المظاهرات الاحتجاجية، واستغلال براءتهم في غير الموقع الصحيح، إن رؤية الأطفال لمشاهد العنف وحوادث الاصطدام بين المتظاهرين وقوات الأمن واستنشاقهم لغازات القنابل المسيلة للدموع... ينعكس سلبا على تصرفات الأطفال وسلوكياتهم وصحتهم النفسية، الأمر الذي يعتبر جريمة في حق الطفولة..

فالأطفال لا يفهمون شيئا فيما يحدث بالريف، ولا في معاني الشعارات التي يهندسها الكبار ويرددها الصغار بشكل ببغائي.. لذا يجب على جمعيات المجتمع المدني المهتمة بحماية الطفولة أن تتدخل لإيقاف استغلال الأطفال في احتجاجات الحسيمة، وتمرير حسابات الكبار على ظهر الصغار، إن الصور والفيديوهات القادمة من قلب الحدث تبرز تلاعب البعض ببراءة الأطفال واستغلال يفاعتهم وعدم دراياتهم بما يحدث، وهو ما يشكل اغتصابا معنويا لهم ويؤكد ضرورة وأهمية تجنيب الأطفال هذه الأحداث والمشاهد، حرصا على سلامتهم وصحتهم ومستقبلهم.

فقد برز الاحتيال على العديد من أطفال الحسيمة من خلال فيديو الطفل الذي تم منحه عشرة دراهم مقال تسجيل فيديو له بطريقة تثير السخرية والشفقة على المتلاعبين ببراءة أطفالنا، إن الأمر يدعو إلى التدخل بحزم لترك أطفالنا بعيدا من أجل سلامتهم الجسدية والنفسية.

أي مواثيق دينية وإنسانية وعرفية تقبل باستغلال أطفال صغار كحطب لاحتجاجات بمطالب سياسية مغلفة بمطالب اجتماعية ؟، أليس هذا ضد مواثيق حماية الطفولة، وضد حق الطفل في الحياة الكريمة وحقه في اللعب، وليس في التواجد في الخطوط الأمامية لمدفع الاصطدامات مع قوات الأمن، حيث يدفعه المحرضون في الصفوف الخلفية ليلقي الحجارة ويشعل النار في إطارات السيارات، بل يدفعونه تحت الإغراء المادي لتوجيه دعوات للاحتجاج التي لا تخلو من لغة "بغينا نقربلوها"... ألم يخاطب الطفل الذي لم يتعدى عمره 6 سنوات، والذي ظهر في مقاطع فيديو يحرض على الاحتجاج بمدينة الحسيمة، والذي أذاعته مواقع داعمة للفوضى الهدامة، ألم يحرك هذا الطفل ضمير ووجدان العالم، عندما كشف والده المؤامرة وأن أشخاصا دفعوا لابنه مبالغ لا تتعدى 5 و10 دراهم لتصوير مقاطع موجهة لا يمكن بتاتا أن يستوعب مغازيها طفل في السادسة من العمر.

ألم تحرك صور مئات الأطفال المدفوعين في خضم احتجاحات بشوارع الحسيمة وشواطئها، ضمير الإنسانية، وهم يقادون تحت آلة الإغراءات المادية والوعود العسلية، وبإديلوجية غسل أدمغة الطفولة البريئة، من قبل جانحين ومقنعين وفوضويين والكثير من مشعلي النيران الذين لا ضمير لهم ولا وازع يحركهم، سوى لمن يدفع المزيد من الدولارات أو المزيد من الكراهية، فهما سيان في قاموس الكبار الذين يقودون الصغار الأبرياء الى معارك ليست من اختصاصهم، وبأدوات قاتلة لا تناسب سنهم، والأدهى والأنكى من ذلك استغلال طفولتهم ومنحهم بعض الدريهمات لشراء حلوى السكاكر أوالاستمتاع بلعبة "فليبير" مقابل تعريضهم لخطر داهم، أليس هؤلاء المحرضون الكبار مذنبون في عرف القانون الوطني والدولي وفي جل القوانين وضعية كانت أم سماوية، ألا يستحق هؤلاء أن يحاكموا بقانون الابتزاز والاستغلال وحتى بقانون تعريض حياة الغير للخطر؟ وأين غاب دور آباء هؤلاء القاصرين واليافعين؟ ولماذا لم يستيقظ أي ضمير حي لكشف هذه المخططات الخطيرة ضد طفولة بريئة؟ أسئلة تظل معلقة إلى أن يستيقظ الضمير المستتر الذي يقدر الأرباح قبل المخاطر...