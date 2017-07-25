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انفراد وبالوثائق..الفنانة سعيد شرف مُـــتهمة بالسرقة وها شنو دارت

بتاريــخ : 25 يوليوز 2017 / 12:23 انفراد وبالوثائق..الفنانة سعيد شرف مُـــتهمة بالسرقة وها شنو دارت | ثقافة و فنون
انفراد وبالوثائق..الفنانة سعيد شرف مُـــتهمة بالسرقة وها شنو دارت
توصلت ''شوف تيفي'' بوثائق حصرية، تتهم من خلالها ملكة جمال السمروات المغنية ''حسناء فرح''، الفنانة المغربية سعيدة شرف بالسطو على أغنيتها الجديدة ''ضاحكة لاعبة''.

شوف تيفي:م غطاس

توصلت "شوف تيفي" بوثائق حصرية، تتهم من خلالها ملكة جمال السمروات المغنية "حسناء فرح"، الفنانة المغربية سعيدة شرف بالسطو على أغنيتها الجديدة "ضاحكة لاعبة".

و في اتصال هاتفي مع "شوف تيفي" أكدت حسناء فرح أنها اشترت الأغنية بكامل حقوقها شهر ماي الماضي بمبلغ قيمته 15 ألف درهم دفعتها لصالح الملحن محمد الرفاعي لتتفاجأ هذا الأسبوع بتنزيلها على اليوتيوب بصوت سعيدة شرف.

و أكدت المتحدثة أن الرفاعي أسر لها أن سعيدة شرف لم تستشره و هي على علم بأن صاحبة الأغنية حسناء فرح مضيفة:" قاليا خدات الأغنية بلا خبارو و أنا عندي الدليل".

على صعيد آخر نشر الملحن المغربي محمد الرفاعي شهر أبريل الماضي برومو الأغنية و علق عليها: انتظروا الجديد..ستايل جديد مع الفنانة حسناء فرح .. على حسابه بالفايسبوك.."

سنعود للموضوع بمزيد من التفاصيل...

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شوف تيفي المغرب الرفاعي أغنية جديدة ضاحكة لاعبة

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