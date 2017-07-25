بالصور.. الشرطي الشهير ملولي طلع ليه الدم بعد التوقيف ديالو..وها شنو قال ﻿

مباشرة بعد علمه بقرار المديرية العامة للأمن الوطني توقيفه عن العمل لمدة شهرين وعرضه على المجلس التأديبي، نشر الشرطي الشهير هشام ملولي على حسابه بالفايسبوك تدوينتين مثيرتين، عبر من خلالهما

"شوف تيفي"

مباشرة بعد علمه بقرار المديرية العامة للأمن الوطني توقيفه عن العمل لمدة شهرين وعرضه على المجلس التأديبي، نشر الشرطي الشهير هشام ملولي على حسابه بالفايسبوك تدوينتين مثيرتين، عبر من خلالهما الملولي عن أسفه الشديد بسبب هذا القرار.

وكتب ملولي في تدوينته الأولى "نصيحة للجميع من القلب ... اللي كان فالمستطاع ديالو يدير شي مشروع ديالو ولا يخدم فرزق والديه معندو مايدير بالوظيفة العمومية غادي يعيش مرتاح وفحرية تامة لا تابع لا متبوع ... لحقاش لدخلتي فالوظيفة العمومية غادي يسلبوليك الحرية ديالك وغادي يبقاو يتحاسبو معاك على كل كبيرة وصغيرة وخا فالحياة ديالك والمسائل الشخصية ... مقابل واحد الأجر صغير بزاف قدام داك الحرية اللي تيسلبوليك ... والله يسهل على الجميع".

وأضاف ملولي في تدوينة ثانية "السمية ديال هشام ملولي ولات تتشكل اختناق لبزاف ديال المحسادة وأعداء النجاح ... وتيبغيو يطيحوها ويوسخوها ... تنبغي نكوليكم ما أنيا شفار ما أنيا رشايوي وهضرتكم ماغاديش توقفني ... نفوز أو نموت لا انسحاب".

تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، قررت إيقاف هشام ملولي لمدة شهرين، بسبب مخالفته للتعليمات ورفضه الاستجابة لتعليمات المديرية التي أمرته سابقا بالتوقف عن نشر فيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي.