عاجل.. مغربي يهتف ''الله أكبر'' يطعن شرطيين بهذه المدينة ..وهذه هي التفاصيل الخطيرة ﻿

اجتاز رجل صباح يومه الثلاثاء حدود جيب مليلية المحتلة في المغرب راكضا وهو يهتف ''الله اكبر'' وهجم على شرطيين بسكين فأصاب أحدهم بجرح طفيف، بحسب ما أفاد متحدث باسم الشرطة الإسبانية، وذلك حسب ما كشفت عنه

"شوف تيفي"

اجتاز رجل صباح يومه الثلاثاء حدود جيب مليلية المحتلة في المغرب راكضا وهو يهتف "الله اكبر" وهجم على شرطيين بسكين فأصاب أحدهم بجرح طفيف، بحسب ما أفاد متحدث باسم الشرطة الإسبانية، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل قليل.

وصرح وزير الداخلية الإسباني خوان ايغناسيو زويدو أن "الشرطة أوقفت رجلا هاجم شرطيين بسكين عند معبر بني انصار".

وقال المتحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس بريس أن "الرجل دخل راكضا وهو يهتف الله أكبر"، موضحا أن الهجوم وقع قرابة الساعة السابعة و خمس و ثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي.

وتابع المتحدث "لقد أصاب شرطيا بجرح طفيف بسكين في أصبعه".

وقالت متحدثة باسم مديرية مليلية أن المهاجم كان يحمل "سكينا كبيرا" وأنه مغربي على ما يبدو.