الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تصدر قائمة إرهابية جديدة ﻿

أصدرت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، قائمة جديدة لأفراد وكيانات إرهابية، تنضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها.

شوف تيفي :

أصدرت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، قائمة جديدة لأفراد وكيانات إرهابية، تنضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها.

وقررت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية، واستمراراً للتحديث والمتابعة المستمرين فقد أعلنت الدول الأربع تصنيف 9 كيانات و 9 أفراد تضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها وهي

مؤسسة البلاغ الخيرية، جمعية الإحسان الخيرية، ومؤسسة الرحمة الخيرية بالجمهورية اليمنية، فيما صنفت بليبيا كل من مجلس شورى ثوار بنغازي، مركز السرايا للإعلام، وكالة بشرى الإخبارية، كتيبة راف الله السحاتي، وقناة نبأ، ومؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام الليبية.

أما فيما يخص الأفراد، فقد كشفت الدول الأربع المذكورة، وهي الدول نفسها المحاصرة لقطر جويا وبريا وبحريا، عن مجموعة من الشخصيات التي وضعتها في قوائم الإرهاب المحظورة، وتضم من قطر كل من خالد سعيد فضل راشد البوعينين، شقر جمعه خميس الشهواني، وصالح أحمد الغانم، أما من الكويت حامد حمد حامد العلي، فيما تم حظر اليمنيين عبدالله محمد علي اليزيدي، وأحمد علي أحمد برعود، ومحمد بكر الدباء، والليبيين الساعدي عبدالله إبراهيم بوخزيم، وأحمد عبدالجليل الحسناوي.

وقالت الدول الأربع في بيان لها إن النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية، ومن ذلك أن الأشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتي المدرجون في القائمة لهم نشاط في حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من الميليشيات الإرهابية في سوريا.

وأوضح بيان هذه الدول المقاطعة والمحاصرة لقطر، أسهم ثلاثة يمنيون وثلاث منظمات في اليمن بدعم تنظيم القاعدة، والقيام بأعمال نيابة عنها اعتماداً على دعم كبير من مؤسسات قطرية خيرية مصنفة إرهابياً لدى الدول الأربع.

كما أن الشخصين الليبيين والمنظمات الإرهابية الست مرتبطون بمجموعات إرهابية في ليبيا تلقت دعما جوهرياً ومالياً من السلطات القطرية لعب دوراً فاعلاً في نشر الفوضى والخراب في ليبيا رغم القلق الدولي الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات.