بسبب ظهوره في مجموعة من الفيديوهات على الفايسبوك: هذا ما قررته مديرية الحموشي في حق الشرطي الشهير الملولي ﻿

قررت المديرية العامة للأمن الوطني، الأسبوع الماضي، توقيف الشرطي الشهير هشام الملولي، عن العمل لمدة شهرين بالإضافة إلى عرضه على المجلس التأديبي، وذلك عقب رفضه الاستجابة لتحذيرات المديرية ونشره

"شوف تيفي"

قررت المديرية العامة للأمن الوطني، الأسبوع الماضي، توقيف الشرطي الشهير هشام الملولي، عن العمل لمدة شهرين بالإضافة إلى عرضه على المجلس التأديبي، وذلك عقب رفضه الاستجابة لتحذيرات المديرية ونشره لفديوهات عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "شوف تيفي" فإن الملولي، توصل بتحذير من المديرية العامة للأمن الوطني شهر ماي الماضي، إلا أنه أسر على مواصلة نشر فيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي بدون ترخيص مخالفا التعليمات، ما دفع بمديرية الحموشي إلى توقيفه عن العمل مؤقتا قبل عرضه على المجلس التأديبي.

وكان هشام الملولي قد نشر في الآونة الأخيرة العديد من الفيديوهات، التي ظهر بها وهو يستعرض بطولاته المتمثلة في إيقاف مجموعة من الأشخاص، بالإضافة إلى نشره لفيديوهات شجع من خلالها متتبعيه على الاهتمام بأجسادهم من خلال القيام بتداريب رياضية.