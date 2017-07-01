بعد سفر العاهل السعودي للمغرب : الدول المقاطعة لقطر تصدر بيانا جديدا ﻿

أعلنت الدول الأربعة المقاطعة لقطر، مصر والسعودية، والإمارات، والبحرين، عن قوائم إرهابية جديدة تضم 9 كيانات و9 أشخاص، واعتبرت التعديل القطري الأخير لقانون مكافحة الإرهاب عودة ''غير كافية'' للمسار

''شوف تيفي ''

أعلنت الدول الأربعة المقاطعة لقطر، مصر والسعودية، والإمارات، والبحرين، عن قوائم إرهابية جديدة تضم 9 كيانات و9 أشخاص، واعتبرت التعديل القطري الأخير لقانون مكافحة الإرهاب عودة ''غير كافية'' للمسار الصحيح، وفق بيان مشترك، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة الأناضول التركية يومه الثلاثاء .

وأوضحت الوكالة التركية بأنه وحسب البيان الذي نقلته الوكالة الرسمية المصرية، ليلة الاثنين الثلاثاء ، فقد أعلنت الدول الأربع عن إضافة ''9 كيانات و9 أفراد إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها في إطار محاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله''، مشيرة إلى أنهم ''ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية''.