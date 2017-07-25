فضيحة...البرلمان المغربي يُصوت على مشاريع القوانين في غياب ثلث النواب ﻿

ما زالت جلسة التصويت ومناقشة التعديلات في مشاريع القوانين المقدمة من قبل وزراء القطاعات الحكومية مستمرة إلى حدود هذه اللحظات، بمقر مجلس النواب.

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ما زالت جلسة التصويت ومناقشة التعديلات في مشاريع القوانين المقدمة من قبل وزراء القطاعات الحكومية مستمرة إلى حدود هذه اللحظات، بمقر مجلس النواب.



وتعرف الجلسة بين الفينة والأخرى تدخلات من البرلماني حميد وهبي، الذي يبعث رسائل سياسية تثير ردود فعل كلا من رئيس مجلس النواب ونائب رئيس فريق البيجيدي بمجلس النواب عبد الله بوانو.



في سياق متصل بدأ النواب البرلمانيون يغادرون قاعة الجلسة العامة، حيث لايتجاوز عدد النواب الحاضرين الذين يشاركون في التصويت ومناقشة التعديلات في مواد القوانين المعروضة من قبل الوزراء، 100 نائب برلماني، في حين يصل عدد نواب المجلس إلى 395 نائب برلماني.