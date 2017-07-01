 لليوم الثاني على التوالي.. شوفو شحال لقاو من أقراص مهلوسة في محطة ولاد زيان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحة...البرلمان المغربي يُصوت على مشاريع القوانين في غياب ثلث النواب | بوليتيك

فضيحة...البرلمان المغربي يُصوت على مشاريع القوانين في غياب ثلث النواب

انتحار سيدة بسطات بسبب المعاملة السيئة التي تعرضت لها من ابنها | حوادث و حقوق

انتحار سيدة بسطات بسبب المعاملة السيئة التي تعرضت لها من ابنها

لليوم الثاني على التوالي.. شوفو شحال لقاو من أقراص مهلوسة في محطة ولاد زيان | حوادث و حقوق

لليوم الثاني على التوالي.. شوفو شحال لقاو من أقراص مهلوسة في محطة ولاد زيان

بالفيديو...ولي العهد يقبل قدم والده سلمان بن عبد العزيز قبل سفره إلى طنجة | دولي

بالفيديو...ولي العهد يقبل قدم والده سلمان بن عبد العزيز قبل سفره إلى طنجة

بالفيديو...ولي العهد يقبل قدم والده سلمان بن عبد العزيز قبل سفره إلى طنجة | دولي

بالفيديو...ولي العهد يقبل قدم والده سلمان بن عبد العزيز قبل سفره إلى طنجة

بالصور..ها اللي قال عيوش وقع: كتابة أرقام بالدارجة في شيك بالمغرب تثير سخرية عارمة | حوادث و حقوق

بالصور..ها اللي قال عيوش وقع: كتابة أرقام بالدارجة في شيك بالمغرب تثير سخرية عارمة

بالفيديو..ماكيهضرش و شفار..شوفو أشنو وقع لعائلة صغيرة مع شفار زيزون لحظة تدخل أمني على المباشر | مجتمع

بالفيديو..''ماكيهضرش و شفار''..شوفو أشنو وقع لعائلة صغيرة مع شفار ''زيزون'' لحظة تدخل أمني على المباشر

بالرغم من القانون الجديد.. حراس السيارات فعين الذئاب دايرين الفوضى وكايتخلصو بـ10 دراهم و المسؤولين آوت | مجتمع

بالرغم من القانون الجديد.. حراس السيارات فعين الذئاب دايرين الفوضى وكايتخلصو بـ10 دراهم و

هولاكو في قبضة أمن الحي المحمدي | مجتمع

''هولاكو'' في قبضة أمن الحي المحمدي

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

لليوم الثاني على التوالي.. شوفو شحال لقاو من أقراص مهلوسة في محطة ولاد زيان

بتاريــخ : 25 يوليوز 2017 / 02:22 لليوم الثاني على التوالي.. شوفو شحال لقاو من أقراص مهلوسة في محطة ولاد زيان | حوادث و حقوق
لليوم الثاني على التوالي.. شوفو شحال لقاو من أقراص مهلوسة في محطة ولاد زيان
ألقت الشرطة القضائية لدرب السلطان الفداء يومه الإثنين القبض على شخص بمحطة أولاد زيان بالدارالبيضاء وبحوزته حوالي 100 حبة من الأقراص المهلوسة من نوع ريفوترين، كان قادما من مدينة طنجة.

شوف تيفي

 ألقت الشرطة القضائية لدرب السلطان الفداء يومه الإثنين القبض على شخص بمحطة أولاد زيان بالدارالبيضاء وبحوزته حوالي 100 حبة من الأقراص المهلوسة من نوع ريفوترين، كان قادما من مدينة طنجة.

وأضافت مصادر شوف تيفي أن الموقوف اشتُبِه في أمره بعد وصوله للدارالبيضاء حيث ألقت العناصر الأمنية القبض عليه وبحوزته كمية مهمة من الحبوب المهلوسة، وأضافت ذات المصادر أن المعني بالأمر وهو من مواليد 1989 له سوابق قضائية بتهم الإتجار في المخدرات، إذ تم اقتياده إلى الدائرة الأمنية لمباشرة البحث معه.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة القضائية لأمن الفداء مرس السلطان، تمكنت أمس الأحد من إيقاف شخصين بذات المحطة بحوزتهما أكثر من 2800 من الأقراص المهلوسة قادمين من مدينة طنجة.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

العناصر الأمنية الأقراص المهلوسة محطة ولاد زيان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

انتحار سيدة بسطات بسبب المعاملة السيئة التي تعرضت لها من ابنها | حوادث و حقوق

انتحار سيدة بسطات بسبب المعاملة السيئة التي تعرضت لها من ابنها

بالصور..ها اللي قال عيوش وقع: كتابة أرقام بالدارجة في شيك بالمغرب تثير سخرية عارمة | حوادث و حقوق

بالصور..ها اللي قال عيوش وقع: كتابة أرقام بالدارجة في شيك بالمغرب تثير سخرية عارمة

بالفيديو.. شوف دريات كاي كريسيو في عين ذئاب بالليل | حوادث و حقوق

بالفيديو.. شوف دريات كاي كريسيو في عين ذئاب بالليل

عاجل و بالصـــور:كازا تقطع فيها الضُــــو فهاذ المنطقة .. الناس مخلوعين و المسؤولينآوت | حوادث و حقوق

عاجل و بالصـــور:كازا تقطع فيها الضُــــو فهاذ المنطقة .. الناس مخلوعين و المسؤولين''آوت''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد بالفيديو.. وزير الصحة الحسين الوردي يتفقد عددا من مؤسسات الصحية بالحسيمة | قنوات أخرى
منذ 3 دقائق

شاهد بالفيديو.. وزير الصحة الحسين الوردي يتفقد عددا من مؤسسات الصحية بالحسيمة

بالفيديو.. تجهيز مركز الأنكولوجيا بالحسيمة بمعدات بيوطبية حديثة لتحسين جودة العلاجات | قنوات أخرى

بالفيديو.. تجهيز مركز الأنكولوجيا بالحسيمة بمعدات بيوطبية حديثة لتحسين جودة العلاجات

شاهد بالفيديو.. وزير التربية الوطنية والتعليم محمد حصاد يتفقد عددا من المؤسسات التعليمية بالعرائش | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. وزير التربية الوطنية والتعليم محمد حصاد يتفقد عددا من المؤسسات التعليمية بالعرائش

أحوال الطقس : 25 يوليوز 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 25 يوليوز 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فضيحة...البرلمان المغربي يُصوت على مشاريع القوانين في غياب ثلث النواب | بوليتيك
منذ 29 دقيقة

فضيحة...البرلمان المغربي يُصوت على مشاريع القوانين في غياب ثلث النواب

انتحار سيدة بسطات بسبب المعاملة السيئة التي تعرضت لها من ابنها | حوادث و حقوق

انتحار سيدة بسطات بسبب المعاملة السيئة التي تعرضت لها من ابنها

لليوم الثاني على التوالي.. شوفو شحال لقاو من أقراص مهلوسة في محطة ولاد زيان | حوادث و حقوق

لليوم الثاني على التوالي.. شوفو شحال لقاو من أقراص مهلوسة في محطة ولاد زيان

بالفيديو...ولي العهد يقبل قدم والده سلمان بن عبد العزيز قبل سفره إلى طنجة | دولي

بالفيديو...ولي العهد يقبل قدم والده سلمان بن عبد العزيز قبل سفره إلى طنجة

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.