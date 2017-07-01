لليوم الثاني على التوالي.. شوفو شحال لقاو من أقراص مهلوسة في محطة ولاد زيان ﻿

ألقت الشرطة القضائية لدرب السلطان الفداء يومه الإثنين القبض على شخص بمحطة أولاد زيان بالدارالبيضاء وبحوزته حوالي 100 حبة من الأقراص المهلوسة من نوع ريفوترين، كان قادما من مدينة طنجة.

شوف تيفي

ألقت الشرطة القضائية لدرب السلطان الفداء يومه الإثنين القبض على شخص بمحطة أولاد زيان بالدارالبيضاء وبحوزته حوالي 100 حبة من الأقراص المهلوسة من نوع ريفوترين، كان قادما من مدينة طنجة.

وأضافت مصادر شوف تيفي أن الموقوف اشتُبِه في أمره بعد وصوله للدارالبيضاء حيث ألقت العناصر الأمنية القبض عليه وبحوزته كمية مهمة من الحبوب المهلوسة، وأضافت ذات المصادر أن المعني بالأمر وهو من مواليد 1989 له سوابق قضائية بتهم الإتجار في المخدرات، إذ تم اقتياده إلى الدائرة الأمنية لمباشرة البحث معه.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة القضائية لأمن الفداء مرس السلطان، تمكنت أمس الأحد من إيقاف شخصين بذات المحطة بحوزتهما أكثر من 2800 من الأقراص المهلوسة قادمين من مدينة طنجة.