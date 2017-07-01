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بالفيديو...ولي العهد يقبل قدم والده سلمان بن عبد العزيز قبل سفره إلى طنجة | دولي

بالفيديو...ولي العهد يقبل قدم والده سلمان بن عبد العزيز قبل سفره إلى طنجة

بالفيديو...ولي العهد يقبل قدم والده سلمان بن عبد العزيز قبل سفره إلى طنجة | دولي

بالفيديو...ولي العهد يقبل قدم والده سلمان بن عبد العزيز قبل سفره إلى طنجة

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بالفيديو...ولي العهد يقبل قدم والده سلمان بن عبد العزيز قبل سفره إلى طنجة

بتاريــخ : 25 يوليوز 2017 / 02:08 بالفيديو...ولي العهد يقبل قدم والده سلمان بن عبد العزيز قبل سفره إلى طنجة | دولي
بالفيديو...ولي العهد يقبل قدم والده سلمان بن عبد العزيز قبل سفره إلى طنجة
كشفت وسائل إعلام سعودية أن مقطع فيديو لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو يقبل قدم والده الملك سلمان بن عبد العزيز، أثناء وداعه اليوم الإثنين خلال سفره لمدينة طنجة المغربية، أثار اهتمام

''شوف تيفي''

كشفت وسائل إعلام سعودية أن مقطع فيديو لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو يقبل قدم والده الملك سلمان بن عبد العزيز، أثناء وداعه اليوم الإثنين خلال سفره لمدينة طنجة المغربية، أثار اهتمام نشطاء سعوديين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته عشر ثواني، الأمير وهو يودع والده الملك سلمان في قصر السلام بجدة، قبل أن ينحني ليقبل قدمه.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية السعودية،قد كشفت يومه الاثنين، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادر جدة بعد ظهر اليوم متوجهاً إلى خارج المملكة السعودية في إجازة خاصة، وأعلن الديوان الملكي أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، غادر البلاد، ويعتبر ولي العهد محمد بن سلمان، نائبا له في إدارة شؤون البلاد.

 

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المغرب شوف تيفي ولي العهد السعودي خادم الحرمين الملك سلمان

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أمس 21:57 GMT

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