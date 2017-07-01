بالفيديو..''ماكيهضرش و شفار''..شوفو أشنو وقع لعائلة صغيرة مع شفار ''زيزون'' لحظة تدخل أمني على المباشر ﻿

علمت شوف تيفي أن أحد اللصوص حاول عشية يومه الإثنين بالقرب من الكرة الأرضية وسط مدينة بالدارالبيضاء سرقة سيدة كانت رفقة أولادها وزوجها.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن أحد اللصوص حاول عشية يومه الإثنين بالقرب من الكرة الأرضية وسط مدينة بالدارالبيضاء سرقة سيدة كانت رفقة أولادها وزوجها.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فإن اللص الذي لا يقوى عن الكلام حاول بالرغم من المنطقة التي تعرف رواجا غير عاديا سرقة حقيبة السيدة لكن محاولته بائت بالفشل.

هذا وعند محاولته السرقة ولحسن الحظ العائلة الصغيرة، تمكنت فرقة الصقور التي كانت متواجدة على مقربة منهم من إيقافه واقتياده إلى الدائرة الأمنية لفتح محضر في النازلة على أن يتم الإحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية.