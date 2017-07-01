''هولاكو'' في قبضة أمن الحي المحمدي ﻿

ألقت فرقة التطهير التابعة للأمن العمومي بالمنطقة الأمنية الحي المحمدي بالدارالبيضاء يومه الإثنين القبض على أكبر مروج للمخدرات بالتقسيط ملقب بـ هولاكو وحش الحي المحمدي.

شوف تيفي :

ألقت فرقة التطهير التابعة للأمن العمومي بالمنطقة الأمنية الحي المحمدي بالدارالبيضاء يومه الإثنين القبض على أكبر مروج للمخدرات بالتقسيط ملقب بـ هولاكو وحش الحي المحمدي.

وكشفت مصادر شوف تيفي أن المروج الثلاثيني الذي يقطن بالحي المحمدي بحي التقدم يعتبر من أكبر مروجي المخدرات بالتقسيط حيث يزاول نشاطه أمام منزله.

وأضافت مصادرنا أن فرقة التطهير تمكنت من إيقافه بعدما تقمصوا شخصية زبون ليلقوا القبض عليه واقتياده إلى دائرة المداومة لفتح محضر في النازلة، على أن يُحال على الضابطة القضائية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي.

تجدر الإشاراة إلى أن المعني بالأمر يشكل مذكرة بحث قضائية وذلك بتهم الإتجار في المخدرات.