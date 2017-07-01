بالفيديو.. شوف دريات كاي كريسيو في عين ذئاب بالليل ﻿

تداول رواد المواقع التواصلية فيديو لفتياة الليل يقدمن على سرقة ممتلكات بعض المواطنين تحت طائلة العنف والتهديد بعين الذئاب بالدرالبيضاء.

شوف تيفي

تداول رواد المواقع التواصلية فيديو لفتياة الليل يقدمن على سرقة ممتلكات بعض المواطنين تحت طائلة العنف والتهديد بعين الذئاب بالدرالبيضاء.

وحسب مُصور الفيديو فإن مرتكبات السرقة يُشكلن عصابة إجرامية روع المارة حيث تسلب منهم ممتلكاتهم الخاصة وسط استغراب المارة.

هذا ولغرابة الأمر علّق صاحب الفيديو على العصابة بتعليق ساخر « التيتيز تيكريسي في عين الذئاب ».

وفور تداول الفيديو على الصفحات الفايسبوكية تفاعل الرواد بشكل كبير معه، مطالبن الجهات المعنية التدخل وإيقاف العصابة الإجرامية المكونة من « الجنس اللطيف ».