بالصورة..بسبب احتلال الملك العمومي من طرف المقاهي : نشطاء مغاربة يطلقون حملة '' من حقي نمشي فوق الرصيف'' ﻿

أطلق مجموعة من النشطاء المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، حملة فايسبوكية تحت عنوان '' من حقي نمشي على الرصيف ''، وهي الحملة التي تم إطلاقها بسبب احتلال أصحاب المقاهي بمختلف المدن

''شوف تيفي ''

أطلق مجموعة من النشطاء المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، حملة فايسبوكية تحت عنوان '' من حقي نمشي على الرصيف ''، وهي الحملة التي تم إطلاقها بسبب احتلال أصحاب المقاهي بمختلف المدن المغربية وخاصة بالبيضاء للملك العمومي.

وتفاعل آلاف المغاربة النشطاء مع فكرة الحملة، حيث أكد الجميع مشاركتهم فيها من خلال التقاط صور للمقاهي المخالفة ونشر اسمها والمكان الذي تتواجد به حتى تتخذ السلطات الإجراءات اللازمة في حقها.

ومن جهة أخرى، حمل النشطاء مسؤولية حرمان الراجلين من الرصيف للسلطات التي تهاونت على حد تعبيرهم في محاسبة أصحاب المقاهي المخالفة والذين استغلوا هذا التهاون، و احتلوا الأرصفة لسنوات طويلة.