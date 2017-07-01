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عاجل:وزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية تعلن عن تاريخ فاتح شهر ذي القعدة

بتاريــخ : 24 يوليوز 2017 / 23:50 عاجل:وزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية تعلن عن تاريخ فاتح شهر ذي القعدة | بوليتيك
عاجل:وزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية تعلن عن تاريخ فاتح شهر ذي القعدة
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ذي القعدة لعام 1438 ه هو يوم غد الثلاثاء 25 يوليوز 2017.

شوف تيفي:و م ع

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ذي القعدة لعام 1438 ه هو يوم غد الثلاثاء 25 يوليوز 2017.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة...

"تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي القعدة لعام 1438 ه، بعد مغرب يوم الاثنين 29 شوال 1438 ه موافق 24 يوليوز 2017 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه فإن فاتح شهر ذي القعدة هو يوم غد الثلاثاء 25 يوليوز 2017م.

أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة بالخير والبشر، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء. إنه سميع مجيب".

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