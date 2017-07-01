هاكيفاش خاص الحجاج المغاربة إحميو نفسهم من داء الكوليرا ﻿

حثت وزارة الصحة الحجاج المغاربة على الوقاية من الكوليرا وذلك بتسطير مجموعة من النصائح والتوجيهات والإرشادات من بينها الإهتمام بالنظافة الشخصية مثل غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد إعداد

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حثت وزارة الصحة الحجاج المغاربة على الوقاية من الكوليرا وذلك بتسطير مجموعة من النصائح والتوجيهات والإرشادات من بينها الإهتمام بالنظافة الشخصية مثل غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد إعداد الطعام وتناوله وكذلك بعد استعمال المرحاض، استهلاك المياه الصالحة للشرب من الأماكن المراقبة من طرف السلطات المحلية المختصة أو تناول المياه المعباة صناعيا، غسل الخضر والفواكه بشكل جيد قبل استهلاكها التخلص من الفضلات والنفايات على نحو أمن ووضعها في الأماكن المخصصة لذلك.

وكشفت يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء، أنه في حالة الإسهال الحاد والتقيؤ ، ألم البطن أو الإجتفاف على المصاب أن يتصل بالوفد الطبي الموجود معهم هناك.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من توسع رقعة الكوليرا لتصل إلى المملكة العربية السعودية بما أنها دولة مجاورة لليمن، بؤرة هذا الوباء القاتل.

يذكر أن وزارة الصحة اتخذت جميع التدابير والإجراءات اللازمة وعملت على تعبئة أعضاء البعثة الصحية المغربية المرافقة للحجاج من أجل مواجهة أي طارئ صحي حماية لصحة وسلامة الحجاج الميامين.