سقوط بلوكاج ''المهمة الإستطلاعية'' حول المحروقات ﻿

يبدو أن الأحرار وحلفاءه في مكتب مجلس النواب تراجعوا عن إعادة طرح قرار تشكيل مهمة استطلاعية حول أسعار المحروقات على طاولة النقاش.

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يبدو أن الأحرار وحلفاءه في مكتب مجلس النواب تراجعوا عن إعادة طرح قرار تشكيل مهمة استطلاعية حول أسعار المحروقات على طاولة النقاش.

وكشفت يومية اخبار اليوم في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء، أن مكتب مجلس النواب الذي اجتمع اليوم الإثنين لم يدرج هذه النقطة في جدول الأعمال، ولم يطرحها للنقاش أصلا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الضغط الإعلامي كان وراء التراجع، إذ سبق لبعض نواب فريقي التجمع الدستوري والأصالة والمعاصرة بتعاون مع رئيس المجلس أن أدرجوا الموضوع في جدول الأعمال، بعد صدور قرار نهائي بشأنه، وشرعت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية في تشكيل اللجنة من خلال مراسلة الفرق النيابية لتحديد الأسماء التي تقترحها للمهمة.