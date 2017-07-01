رسميا..البرلمان يصوت بالأغلبية على فصل النيابة العامة عن وزارة العدل ﻿

صادق مجلس النواب اليوم الإثنين بأغلبية أعضائه على مشروع قانون يقضي بنقل اختصاصات النيابة العامة من وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

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صادق مجلس النواب اليوم الإثنين بأغلبية أعضائه على مشروع قانون يقضي بنقل اختصاصات النيابة العامة من وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.



وجاءت المصادقة على مشروع القانون الذي أثار نقاشا حادا بين عدد من السياسيين والقانونيين، حيث يتخوفون بأنه سيجعل من النيابة العامة خارج عن أي مراقبة من قبل الحكومة والبرلمان.

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وصوتت جميع فرق الأغلبية على مشروع القرار بما فيهم نواب العدالة والتنمية الذين إنتقدوه سابقا، فيما عارضه فريق حزب الأصالة والمعاصرة فيما إمتنع عن التصويت فريق حزب الإستقلال.