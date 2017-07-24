مثير وبالصور..حضيو راسكم: نصابة لابسين جلالب وهازين لوح ديال القرآن كيوقفو على الناس في كازا ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي تظهر بعض الأشخاص يدعون أنهم من حفظة القرآن، يعترضون سبيل المارة في شوارع مدينة الدار البيضاء من أجل الحصول على بعض الدراهم،

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي تظهر بعض الأشخاص يدعون أنهم من حفظة القرآن، يعترضون سبيل المارة في شوارع مدينة الدار البيضاء من أجل الحصول على بعض الدراهم، وهم يرتدون جلاليب بيضاء ويحملون بعض الألواح.

وحسب ناشري هذه الصور فإن الأمر لا يتعلق بحفاظ القرآن الكريم، بل هم مجموعة من المحتالين و"النصابة"، يرتودن جلاليب بيضاء ويحملون ألواح القرآن، يعترضون سبيل المواطنين وخاصة النساء بشوارع مدينة الدار البيضاء، ويقومون بالضرب على أكتافهن بواسطة حجاب عبارة عن "تميمة" قصد التأثير عليهن فتسقطن ضحية لعملية نصب واحتيال.

وحذر ناشروا الصور المغاربة من هؤلاء، داعين إلى تبليغ المصالح الأمنية في حال رؤيتهم أو التعرض للنصب على يدهم حتى يتم وضع حد للأفعال الإجرامية لهؤلاء الأشخاص الذين يستغلون القرآن للقيام بعمليات نصب واحتيال.