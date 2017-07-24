صادم و بوجه مكشوف..حَصْلت مي عندها دار ديال الدعارة و كتستغل لبنات قاصرات فكازا..قصة سجين سابق بالدموع ﻿

بكل حرقة و ألم يحكي عبد الإله عن معاناته المؤلمة مع قصة والدته التي ضبطها تستغل قاصرات و تُسير دار للدعارة بمدينة الدارالبيضاء.

شوف تيفي:

بكل حرقة و ألم يحكي عبد الإله عن معاناته المؤلمة مع قصة والدته التي ضبطها تستغل قاصرات و تُسير دار للدعارة بمدينة الدارالبيضاء.

عبد الإله الذي فضل الكشف عن معاناته بوجه مكشوف أسر لـ"شوف تيفي" عن حكايته المؤلمة قائلا: "أبشع و أخطر حاجة حصلت مي لي ولداتني من كرشها مع الرجالة و منين تبعتها مشات لعين الذئاب و كتخلص على لبنات صغارات ب50 درهم و كاديهم للرجالة كبار".

و أضاف عبد الإله أن لوالدته ضحايا من فتيات قاصرات تتعرف عليهن بإحدى المقاهي بمنطقة الولفة .

و طالب عبد الإله من المسؤولين التدخل لإنقاذه بعدما غادر مؤخرا سجن عكاشة قائلا:بغيت شي واحد يعاونني حيث معنديش باش نعيش و مبغيتش نرجع للزنقة وخا الواليدة ديالي خايبة و خاصها لموت."



