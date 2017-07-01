مؤثر...أبناء الصحفي ''حميد المهداوي'' يعانقونه داخل جلسة المحاكمة بالحسيمة وسط دموع الحاضرين ﻿

في خطوة عاطفية أبكت الحاضرين لجلسة محاكمة الزميل الصحفي ''حميد المهداوي'' خلال مثوله أمام القضاء بالمحكمة الابتدائية عشية اليوم الإثنين، حيث أثناء مناقشة ملف محاكمة المهداوي، إنفلت أبناؤه من قبضة

شوف تيفي

في خطوة عاطفية أبكت الحاضرين لجلسة محاكمة الزميل الصحفي "حميد المهداوي" خلال مثوله أمام القضاء بالمحكمة الابتدائية عشية اليوم الإثنين، حيث أثناء مناقشة ملف محاكمة المهداوي، إنفلت أبناؤه من قبضة زوجته في إتجاهه لمعانقته وسط بكاء عدد من الحاضرين للمحاكمة.



وكشف الناشط القانوني محمد الهيني من خلال تدوينة على حائطه بالفايسبوك، تحث عنوان "لحظة عاطفية في محاكمة المهدوي ابكتنا" بأنه أثناء انعقاد جلسة محاكمة الزميل الصحفي المهدوي ، طلب الدفاع من رئيس الجلسة تمكينه من كرسي للجلوس فاستجاب القاضي على الفور، وإذا بابن المهدوي يوسف وعمره لا يتجاوز سنتين ينفلت من رقابة والدته ويتوجه عند ابيه ولحظة عناق حار وسط بكاء بعض أعضاء هيئة الدفاع والحاضرين ونفس الأمر مرة ثانية مع ابنته سلافة والقاضي يسمح لهما بالبقاء معه وفي حضنه بكل انسانية..."

وفي ذات السياق، علمت "شوف تيفي" أن جلسة محاكمة المهداوي قد انتهت و أعيد إلى السجن المحلي بالحسيمة، فيما لازال الدفاع ينتظر القرار النهائي للقضاء حول المنسوب إلى المهداوي...