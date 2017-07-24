بالصورة.. هذه هي حقيقة زواج طفلة عمرها 14 سنة براجل عندو 60 سنة بتطوان ﻿

نفى الفايسبوكي الشهير إلياس الخريسي الملقب بـ ''الشيخ سار'' ما تداولته بعض الصفحات، يومه الأحد، بخصوص زواج شخص في عقده السادس بطفلة تبلغ من العمر 15 سنة.

"شوف تيفي"

نفى الفايسبوكي الشهير إلياس الخريسي الملقب بـ "الشيخ سار" ما تداولته بعض الصفحات، يومه الأحد، بخصوص زواج شخص في عقده السادس بطفلة تبلغ من العمر 15 سنة.

وأوضح الشيخ سار أن الفتاة التي تظهر في الصورة تبلغ أكثر من عشرين سنة، والشخص الذي ظهر إلى جابنها في الصورة خلال عرسها هو والدها.

وكتب إلياس الخريسي في تدوينته التي نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك "

لاشك انكم طحتو فهاد المنشور ولي كيدعيو صحاب الصفحات انه زواج بين ستيني وبنت قاصر عمرها 14 سنة ولكن ف الحقيقة هو الاب ديالها ... خدا معاها صورة تذكارية يوم عرسها .. وفعمرها أكثر من 20 سنة... ولكن ضعاف النفوس كانو لهم التشهير والكذب على الناس وزايدين لاواه مزوج زوج قبل وهادي الثالتة لعفوووو... لا حول ولا قوة الا بالله .. ماتنشروش شي حاجة بلا ماتيقنو منها الله يهديكم..".

وتفاعل العديد من النشطاء مع تدوينة الشيخ سار وكشفه عن الحقيقة، حيث أكد الجميع أن الفتاة تبلغ أكثر من السن الذي ذكرته بعض الصفحات، وكتب أحد النشطاء الذي قال إنه قريب من عائلة العروس "قرا هاد الشي...شفنا شحال من واحد وشحال من وحدة لاحو هاد الصورة وكايقولو تزوج.بيها هي عندها 15 عام وهو عندو 60 عام

واش مايباق الواحد اتصور مع عائلتو هاد العائلة كانعرفها شخصيا هاد البنت تصورات مع عمها فعرسها وهي عندها 18.وعمها ماعندوش 60 عام واش وصلات بيكم تستاغلو تا الصور دالعائلات باش تجمعو بيهم التعاليق و الجيمات لعنة الله عليكم الكذابة".