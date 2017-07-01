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فيديو مؤلم... شباب مغاربة عالقون بليبيا يستنجدون بالملك لإعادتهم ويصرخون جماعة عاش الملك‎

بتاريــخ : 24 يوليوز 2017 / 19:51 فيديو مؤلم... شباب مغاربة عالقون بليبيا يستنجدون بالملك لإعادتهم ويصرخون جماعة عاش الملك‎ | مجتمع
فيديو مؤلم... شباب مغاربة عالقون بليبيا يستنجدون بالملك لإعادتهم ويصرخون جماعة عاش الملك‎
نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية مقطع فيديو جد مؤلم، يكشف عن المعاناة المريرة للعشرا ت من المغاربة المعتقلين بمنطقة معيتيقة بليبيا، والتي تم احتجازهم بها لأكثر من الشهرين.

''شوف تيفي''

نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية مقطع فيديو جد مؤلم، يكشف عن المعاناة المريرة للعشرا ت من المغاربة المعتقلين بمنطقة معيتيقة بليبيا، والتي تم احتجازهم بها لأكثر من الشهرين.

وطالب هؤلاء المغاربة الملك محمد السادس والسفارة المغربية بالتدخل الفوري والعاجل لانتشالهم من الضياع، موضحين أن السلطات الليبية، قامت بنقلهم إلى مكان مخصص للمهاجرين الغير شرعيين بالعاصمة طرابلس، وهو ما زاد من معانتهم من الجوع.


تجدر الإشارة إلى أن المئالت من المغاربة، وصلوا خلال الأشهر الأخيرة إلى ليبيا في محاولة منهم تحقيق حلم الهجرة إلى الديار الإيطالية عبر زوارق الموت التي لا تصل أحيانا إلى الضفة الأخرى ويكون مصير من عليها الموت غرقا.

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