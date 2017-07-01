 صادم..شاب يحاول الإنتحار أمام المحكمة الإدارية بأكادير بسبب مراقبته من طرف مجهولين ﻿
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صادم..شاب يحاول الإنتحار أمام المحكمة الإدارية بأكادير بسبب مراقبته من طرف مجهولين

بتاريــخ : 24 يوليوز 2017 / 19:35 صادم..شاب يحاول الإنتحار أمام المحكمة الإدارية بأكادير بسبب مراقبته من طرف مجهولين | حوادث و حقوق
صادم..شاب يحاول الإنتحار أمام المحكمة الإدارية بأكادير بسبب مراقبته من طرف مجهولين
قال مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' أن شابا حاول رمي نفسه من فوق شجرة أمام المحكمة الإدارية صبيحة اليوم الإثنين، في محاولة للإنتحار ضد جهات تراقبه بواسطة تقنية GPS.

شوف تيفي

قال مصدر مطلع "لشوف تيفي" أن شابا حاول رمي نفسه من فوق شجرة أمام المحكمة الإدارية صبيحة اليوم الإثنين، في محاولة للإنتحار ضد جهات تراقبه بواسطة تقنية GPS.

وحسب ذات المصدر، فالشاب صعد للشجرة التي يبلغ طولها حوالي 10 أمتار تقريبا، وهو في حالة هستيرية مهددا برمي نفسه على الأرض أمام بوابة المحكمة الإدارية، مطالبا بالتدخل ضد المجهولين الذين يراقبونه.

وأضاف ذات المصدر،أن الفضل يعود في عدم تنفيذ العشريني لعملية الإنتحار، إلى رجال القوات المساعدة الذين كانوا قريبين من المكان، حيث قاموا بتهدئة الشاب الذي تبين فيما بعد أنه يعاني من أمراض عقلية ونفسية.

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