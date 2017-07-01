عاجل.. سيناريو ملهى اسطنبول يتكرر: إطلاق نار بملهى ليلي بهذه الدولة..وهذا عدد القتلى ﻿

أعلنت الشرطة في باراغوي يومه الاثنين عن مقتل 4 مواطنين برازيليين وإصابة 10 آخرين جراء إطلاق نار في ملهى ليلي يقع قريبا من الحدود مع البرازيل حسب مصادر إعلامية.

"شوف تيفي"

أعلنت الشرطة في باراغوي يومه الاثنين عن مقتل 4 مواطنين برازيليين وإصابة 10 آخرين جراء إطلاق نار في ملهى ليلي يقع قريبا من الحدود مع البرازيل حسب مصادر إعلامية.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فقد ذكرت مصادر نقلا عن الشرطة أن الحادث وقع اليوم في مدينة بيدرو خوان كاباليرو خلال حفل افتتاح أحد الملاهي الليلية"، ونقلت عن قائد الشرطة والتر جوميز قوله إن الحادث أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

وأضافت الوكالة أن شهود عيان، أكدوا ظهور مهاجمين اثنين في سيارة وأطلقوا النار"، مشيرة إلى أن الضابط لوسيو كاباليرو، قال إن القتلى هم رجلان وامرأتان وأن المهاجمين اللذين لم يتم التعرف عليهما تمكنا من الهرب.