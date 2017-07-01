''العثماني'' و''العماري'' يستقبلون الملك سلمان بمدينة طنجة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الطائرة التي تقل ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز ستصل بعد لحظات إلى مطار إبن بطوطة بمدينة طنجة، بعد مغادرتها زوال اليوم مطار جدة الدولي بالسعودية.

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن الطائرة التي تقل ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز ستصل بعد لحظات إلى مطار إبن بطوطة بمدينة طنجة، بعد مغادرتها زوال اليوم مطار جدة الدولي بالسعودية.



وأوضح ذات المصدر، أن شخصيات سياسية ومدنية وعسكرية ستكون في إستقبال خادم الحرمين بمطار إبن بطوطة الذي يعرف إستنفارا كبيرا في هذه اللحظات إستعدادا لزيارة ملك السعودية.



ووفق ذات المصدر، فيرتقب أن يكون من بين مستقبلي ملك السعودية، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري، ووالي الجهة محمد اليعقوبي بالإضافة إلى مسؤولين سياسيين وعسكريين.



وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قد أعلنت مغادرة الملك سلمان مطار جدة زوال اليوم، بعد تكليفه ولي العهد بتسيير البلاد إلى حين عودته من إجازة خاصة سيقضيها بمدينة طنجة.