الأمين العام للأمم المتحدة يُقدم تعازيه للمغرب في وفاة جندي مغربي بإفريقيا الوسطى ﻿

قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الاثنين، تعازيه للمغرب إثر مصرع جندي بتجريدة القوات المسلحة الملكية ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في

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قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الاثنين، تعازيه للمغرب إثر مصرع جندي بتجريدة القوات المسلحة الملكية ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، في تبادل لإطلاق النار مع مجموعة مسلحة "أنتي بلاكا" هاجمت، أمس الأحد، دورية للتجريدة لدى عودتها من مهمة خفر في بنغاسو.

وذكر بيان للمتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن "الأمين العام يقدم تعازيه لأسرة الفقيد ولحكومة المملكة المغربية".

وكان ثلاثة جنود آخرين تابعين للدورية ذاتها أصيبوا في هذا الهجوم.

وأضاف حق أن الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن "حزنه" إزاء الهجمات التي تستهدف القبعات الزرق التابعين للأمم المتحدة و"حث سلطات إفريقيا الوسطى على التحقيق في الحادث وتقديم الجناة إلى العدالة".