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عاجل وبالصورة.. قتل مذيعة عربية جميلة بطريقة جد بشعة+تفاصيل مؤلمة | دولي

عاجل وبالصورة.. قتل مذيعة عربية جميلة بطريقة جد بشعة+تفاصيل مؤلمة

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عاجل وبالصورة.. قتل مذيعة عربية جميلة بطريقة جد بشعة+تفاصيل مؤلمة

بتاريــخ : 24 يوليوز 2017 / 17:29 عاجل وبالصورة.. قتل مذيعة عربية جميلة بطريقة جد بشعة+تفاصيل مؤلمة | دولي
عاجل وبالصورة.. قتل مذيعة عربية جميلة بطريقة جد بشعة+تفاصيل مؤلمة
كشفت وكالة ''سبوتنيك'' قبل قليل من يومه الاثنين، أن مقدمة البرامج الجميلة، الملقبة بلوليتا، وجدت مقتولة في شقتها بطريقة بشعة في العاصمة العراقية بغداد، اليوم، وهي ثاني عملية اغتيال تطال العنصر

"شوف تيفي"

كشفت وكالة "سبوتنيك" قبل قليل من يومه الاثنين، أن مقدمة البرامج الجميلة، الملقبة بلوليتا، وجدت مقتولة في شقتها بطريقة بشعة في العاصمة العراقية بغداد، اليوم، وهي ثاني عملية اغتيال تطال العنصر النسوي بعد ساعات من قتل دكتورة أسنان.

وحسب الوكالة الروسية فقد أدان المرصد العراقي للحريات الصحفية جريمة القتل التي أودت بحياة الإعلامية "لوليتا" التي عملت مقدمة برامج ومنها "برنامج ياسر مان" على شاشة السومرية الفضائية.
وحسب الوكالة فإنها تلقت مراسلة في العراق، نسخة منه، مساء اليوم الاثنين، تشير إلى أن السلطات العراقية، كشفت عن تفاصيل الجريمة "المروعة" التي أدت إلى مقتل الإعلامية، في شقتها ببغداد حيث وجدت وعليها آثار طعنات عدة بالسكاكين.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الإثنين، قتلت طبيبة تدعى "شذى فالح السامرائي" طعناً بالسكاكين، على يد مسلحين مجهولين، في منزلها بحي الإسكان في بغداد قرب مستشفى الطفل.

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المغرب شوف تيفي مذيعة عربية العراق

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