 وبزاف وافينكم البوليس..شوفو فين وصلنا: عاين باين مواطن بريء سلخوه الشفارة مزيان وسرقوه بكازا+فيديو مروع وخطير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. سيناريو ملهى اسطنبول يتكرر: إطلاق نار بملهى ليلي بهذه الدولة..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل.. سيناريو ملهى اسطنبول يتكرر: إطلاق نار بملهى ليلي بهذه الدولة..وهذا عدد القتلى

بالصور.. حْصلوهم كايمارسو الجنس فضريح سيدي عبد رحمان فكازا وهاشنو دارو ليهم | حوادث و حقوق

بالصور.. حْصلوهم كايمارسو الجنس فضريح سيدي عبد رحمان فكازا وهاشنو دارو ليهم

عاجل..شاهد ماذا يقع في طنجة لحظة وصول ولي عهد السعودية لقضاء عطلته الصيفية | بووز

عاجل..شاهد ماذا يقع في طنجة لحظة وصول ولي عهد السعودية لقضاء عطلته الصيفية

هــــام:خبر سار لعشاق الداودية | ثقافة و فنون

هــــام:خبر سار لعشاق الداودية

بالصورة.. شوفو فنان مغربي تزوج و مَرتو عجبات لمغاربة فالفايسبوك | ثقافة و فنون

بالصورة.. شوفو فنان مغربي تزوج و مَرتو عجبات لمغاربة فالفايسبوك

العثماني والعماري يستقبلون الملك سلمان بمدينة طنجة | بوليتيك

''العثماني'' و''العماري'' يستقبلون الملك سلمان بمدينة طنجة

بالفيديو..كاميرا المراقبة ترصد عملية في واضحة النهار بمدينة سلا | بووز

بالفيديو..كاميرا المراقبة ترصد عملية في واضحة النهار بمدينة سلا

الأمين العام للأمم المتحدة يُقدم تعازيه للمغرب في وفاة جندي مغربي بإفريقيا الوسطى | بوليتيك

الأمين العام للأمم المتحدة يُقدم تعازيه للمغرب في وفاة جندي مغربي بإفريقيا الوسطى

عاجل وبالصورة.. قتل مذيعة عربية جميلة بطريقة جد بشعة+تفاصيل مؤلمة | دولي

عاجل وبالصورة.. قتل مذيعة عربية جميلة بطريقة جد بشعة+تفاصيل مؤلمة

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

وبزاف وافينكم البوليس..شوفو فين وصلنا: عاين باين مواطن بريء سلخوه الشفارة مزيان وسرقوه بكازا+فيديو مروع وخطير

بتاريــخ : 24 يوليوز 2017 / 17:10 وبزاف وافينكم البوليس..شوفو فين وصلنا: عاين باين مواطن بريء سلخوه الشفارة مزيان وسرقوه بكازا+فيديو مروع وخطير | حوادث و حقوق
وبزاف وافينكم البوليس..شوفو فين وصلنا: عاين باين مواطن بريء سلخوه الشفارة مزيان وسرقوه بكازا+فيديو مروع وخطير
توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو جد خطير، يظهر لحظة قيام أربعة لصوص بمحاصرة شاب، قبل الاعتداء عليه بالضرب وسرقة ما بحوزته ما تسبب في سقوطه مغشيا عليه.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو جد خطير، يظهر لحظة قيام أربعة لصوص بمحاصرة شاب، قبل الاعتداء عليه بالضرب وسرقة ما بحوزته ما تسبب في سقوطه مغشيا عليه.

وحسب المعطيات المتوفرة بخصوص هذه الواقعة، فإن هناك احتمالا إلى أنها جرت نهاية الأسبوع المنصرم على مستوى شارع بن مكليد بدرب سلطان بالبيضاء، حيث قام لصوص حوالي الساعة السابعة صباحا بمحاصرة الضحية، قبل أن يعمدوا إلى تكميم فمه وضربه في مناطق مختلفة من جسده لسرقة ما بحوزته.

وأشارت المعطيات كذلك إلى أن درب سلطان وكباقي مجموعة من الأحياء الشعبية بالعاصمة الاقتصادية، تحول إلى جحيم بالنسبة للمواطن البريء الذي يجد نفسه ضحية للخارجين عن القانون و "المشرميلن" الذين يستغلون غياب رجال الأمن في فترات الصباح المبكر والليل المتأخر.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي درب السلطان السرقة الضحية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور.. حْصلوهم كايمارسو الجنس فضريح سيدي عبد رحمان فكازا وهاشنو دارو ليهم | حوادث و حقوق

بالصور.. حْصلوهم كايمارسو الجنس فضريح سيدي عبد رحمان فكازا وهاشنو دارو ليهم

عاجل:فاجعة تهــــز الحسيمة وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل:فاجعة تهــــز الحسيمة وهاشنو وقع

شوفو الحكرة.. وبزاف هاذ الشي: شفار تعدا على عامل في البحرية الملكية بالبيضاء+فيديو | حوادث و حقوق

شوفو الحكرة.. وبزاف هاذ الشي: شفار تعدا على عامل في البحرية الملكية بالبيضاء+فيديو

عاجل:وفاة خطاف بفاس وهذه هي التفاصيل المؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل:وفاة ''خطاف'' بفاس وهذه هي التفاصيل المؤلمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوف صحتك مع Doc نسرين ..كيفاش تجنبو السخانة الخطيرة فالصيف وهذه سبل العلاج | شوف صحتك مع Doc نسرين
منذ 45 دقيقة

شوف صحتك مع Doc نسرين ..كيفاش تجنبو ''السخانة الخطيرة'' فالصيف وهذه سبل العلاج

شوف صحتك مع Doc نسرين..طرق علاجية سهلة للوقاية من الإسهال في الصيف | شوف صحتك مع Doc نسرين

شوف صحتك مع Doc نسرين..طرق علاجية سهلة للوقاية من الإسهال في الصيف

شوف صحتك مع Doc نسرين..علاجات و نصائح مهمة لبشرة الوجه حول حرارة الشمس | شوف صحتك مع Doc نسرين

شوف صحتك مع Doc نسرين..علاجات و نصائح مهمة لبشرة الوجه حول حرارة الشمس

شاهد حمامة سرية بروسيا اليوم من اسلحة الجيل الخامس | قنوات أخرى

شاهد حمامة سرية بروسيا اليوم من اسلحة الجيل الخامس

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. سيناريو ملهى اسطنبول يتكرر: إطلاق نار بملهى ليلي بهذه الدولة..وهذا عدد القتلى | دولي
منذ 4 دقائق

عاجل.. سيناريو ملهى اسطنبول يتكرر: إطلاق نار بملهى ليلي بهذه الدولة..وهذا عدد القتلى

بالصور.. حْصلوهم كايمارسو الجنس فضريح سيدي عبد رحمان فكازا وهاشنو دارو ليهم | حوادث و حقوق

بالصور.. حْصلوهم كايمارسو الجنس فضريح سيدي عبد رحمان فكازا وهاشنو دارو ليهم

عاجل..شاهد ماذا يقع في طنجة لحظة وصول ولي عهد السعودية لقضاء عطلته الصيفية | بووز

عاجل..شاهد ماذا يقع في طنجة لحظة وصول ولي عهد السعودية لقضاء عطلته الصيفية

هــــام:خبر سار لعشاق الداودية | ثقافة و فنون

هــــام:خبر سار لعشاق الداودية

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.