وبزاف وافينكم البوليس..شوفو فين وصلنا: عاين باين مواطن بريء سلخوه الشفارة مزيان وسرقوه بكازا+فيديو مروع وخطير ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو جد خطير، يظهر لحظة قيام أربعة لصوص بمحاصرة شاب، قبل الاعتداء عليه بالضرب وسرقة ما بحوزته ما تسبب في سقوطه مغشيا عليه.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو جد خطير، يظهر لحظة قيام أربعة لصوص بمحاصرة شاب، قبل الاعتداء عليه بالضرب وسرقة ما بحوزته ما تسبب في سقوطه مغشيا عليه.

وحسب المعطيات المتوفرة بخصوص هذه الواقعة، فإن هناك احتمالا إلى أنها جرت نهاية الأسبوع المنصرم على مستوى شارع بن مكليد بدرب سلطان بالبيضاء، حيث قام لصوص حوالي الساعة السابعة صباحا بمحاصرة الضحية، قبل أن يعمدوا إلى تكميم فمه وضربه في مناطق مختلفة من جسده لسرقة ما بحوزته.

وأشارت المعطيات كذلك إلى أن درب سلطان وكباقي مجموعة من الأحياء الشعبية بالعاصمة الاقتصادية، تحول إلى جحيم بالنسبة للمواطن البريء الذي يجد نفسه ضحية للخارجين عن القانون و "المشرميلن" الذين يستغلون غياب رجال الأمن في فترات الصباح المبكر والليل المتأخر.