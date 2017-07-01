هذه حقيقة إقالة نبيل بن عبد الله من منصبه الوزاري ﻿

ذكر مصدر مطلع،أن إقالة نبيل بن عبد الله وزير الإسكان وسياسة المدينة من منصبه الوزاري، حسب ما تداولته اليوم الإثنين العديد من الصفحات الفايسبوكية

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ذكر مصدر مطلع،أن إقالة نبيل بن عبد الله وزير الإسكان وسياسة المدينة من منصبه الوزاري، حسب ما تداولته اليوم الإثنين العديد من الصفحات الفايسبوكية، مجرد إشاعة مغرضة الهدف من ورائها التشويش على زعيم حزب التقدم والاشتراكية، وخلق البلبلة من وراء نشر هذا الخبر العاري من الصحة من طرف جهات معروفة... والهدف حسب المصدر هو ضرب تجربة التحالف القائم بين حزبي الكتاب واللامبة.



وأكد المصدر المقرب أن نبيل بن عبد الله يمارس مهامه بشكل عادي، ولا يوجد أي قرار بعزله، ولا حتى أسرار من الكواليس تشير إلى أمر إعفائه من مهامه...