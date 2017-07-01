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الرباط تحتضن إجتماعا لتأهيل القطار الذي سيربط بين المغرب وليبيا عبر تونس والجزائر

بتاريــخ : 24 يوليوز 2017 / 16:50 الرباط تحتضن إجتماعا لتأهيل القطار الذي سيربط بين المغرب وليبيا عبر تونس والجزائر | بوليتيك
الرباط تحتضن إجتماعا لتأهيل القطار الذي سيربط بين المغرب وليبيا عبر تونس والجزائر
بدأت اليوم اجتماعات لجنة الإشراف على دراسة الجدولة الخاصة بتأهيل وتحديث بعض مقاطع خط السكك الحديدية للقطار المغاربي في دورتها العادية الثالثة، والتي ستستمر أشغالها خلال الفترة من 24-27 يوليوز 2017

شوف تيفي

بدأت اليوم اجتماعات لجنة الإشراف على دراسة الجدولة الخاصة بتأهيل وتحديث بعض مقاطع خط السكك الحديدية للقطار المغاربي في دورتها العادية الثالثة، والتي ستستمر أشغالها خلال الفترة من 24-27 يوليوز 2017 بمقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي بالرباط.

وقد خصص هذا الاجتماع وفق بلاغ صحفي، لدراسة وتقييم العروض الفنية والمالية المقدمة من طرف مكاتب الدراسات المشاركة في المناقصة التي أطلقتها الأمانة العام لاتحاد المغرب العربي، بهدف اختيار أفضل العروض لإنجاز هذه الدراسة الممولة من طرف البنك الإفريقي للتنمية بمبلغ 1.7مليون دولار.

وألقى بالمناسبة لطفي السبوعي مدير البنية الأساسية باسم الأمين العام لاتحاد المغرب العربي كلمة أبرز خلالها أهمية إنجاز هذه الدراسة والنتائج الايجابية المرتقبة من تنفيذها، وذلك لتفعيل النقل السككي في المنطقة المغاربية.

وفي ذات السياق، فقد jم الإعلان عن مشروع "القطار المغاربي" منذ سنة 2010 لكن الأمور بقيت حبرا على ورق بسبب غياب التمويل، والمشاكل السياسية بين دول الإتحاد المغاربي، لإخراج المشروع الذي يهدف إلى إقامة خط للسكك الحديدية يربط المغرب بليبيا عبر الجزائر وتونس.

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