انفراد:هذه هي المدينة التي ستحتضن احتفالات عيد العرش ﻿

بدأت الاستعدادات بمختلف المناطق الشمالية للمملكة وتحديدا في مدينة طنجة لاستقبال الاحتفالات التي قد تنظم بمناسبة عيد العرش الموافق لـ30 يوليوز الجاري.

شوف تيفي:



بدأت الاستعدادات بمختلف المناطق الشمالية للمملكة وتحديدا في مدينة طنجة لاستقبال الاحتفالات التي قد تنظم بمناسبة عيد العرش الموافق لـ30 يوليوز الجاري.

و من المنتظر حسب مصادر خاصة لشوف تيفي، أن يُحيي الملك محمد السادس هذه المناسبة من مدينة طنجة، وسيلقي خطاب العرش بالإضافة إلى حفل الولاء من عروس الشمال.



و يعتبر عيد العرش مناسبة لتجديد الولاء للملك من مناطق الشمال التي حظيت خلال السنوات الأخيرة بشرف احتضان احتفالات عيد العرش، حيث أقيمت احتفالات هذه المناسبة في السنة الماضية والتي قبلها بمدينة تطوان المحادية لمدينة طنجة.