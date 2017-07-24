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بالصور..تصوير مسلسل عالمي جد ضخم بالمغرب

بتاريــخ : 24 يوليوز 2017 / 16:03 بالصور..تصوير مسلسل عالمي جد ضخم بالمغرب | ثقافة و فنون
بالصور..تصوير مسلسل عالمي جد ضخم بالمغرب
كشف موقع ''دي صن'' البريطاني أن مسلسلا عالميا بتكاليف ضخمة، تقرر تصوير مشاهده في كل من المغرب وكرواتيا نظرا للطبيعة الخلابة والرائعة التي تتميزان بها.

"شوف تيفي"

كشف موقع "دي صن" البريطاني أن مسلسلا عالميا بتكاليف ضخمة، تقرر تصوير مشاهده في كل من المغرب وكرواتيا نظرا للطبيعة الخلابة والرائعة التي تتميزان بها.


وأوضح الموقع أن سلسلة "غيم أوف ثرونيس"، سيتم تصوير بعض مشاهدها في بعض المناظر الطبيعية الخلابة، وبالتحديد بأربعة دول هي المغرب وإيسلندا وإيرلندا وكرواتيا، نظرا لطبيعة هذه السلسلة التاريخية التي تحتاج لأماكن مختلفة للتصوير.

وأكد ذات الموقع أن اختيار المواقع وبلدان التصوير جاء بناء على السيناريو الذي يحتاج لمناطق بها ثلوح ومناطق بها قصور وقلاع ومناطق مثل المغرب بها صحر اء.

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