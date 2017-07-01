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قاضي التحقيق يستمع لقيادي بحراك –الريف معتقل بسجن عكاشة بعد ''إقتلاع أسنانه''

بتاريــخ : 24 يوليوز 2017 / 16:00 قاضي التحقيق يستمع لقيادي بحراك –الريف معتقل بسجن عكاشة بعد إقتلاع أسنانه | بوليتيك
قاضي التحقيق يستمع لقيادي بحراك –الريف معتقل بسجن عكاشة بعد ''إقتلاع أسنانه''
علمت ''شوف تيفي'' أن الوكيل العام للملك بالمحكمة الإستئنافية بالدار البيضاء، أمر قاضي التحقيق بالإستماع لناشط بارز بحراك الريف معتقل بسجن عكاشة بعد تصريحه تعرضه ''للتعذيب'' أفقده أسنانا بفكه العلوي.

شوف تيفي :


علمت ''شوف تيفي'' أن الوكيل العام للملك بالمحكمة الإستئنافية بالدار البيضاء، أمر قاضي التحقيق بالإستماع لناشط بارز بحراك الريف معتقل بسجن عكاشة بعد تصريحه تعرضه ''للتعذيب'' أفقده أسنانا بفكه العلوي.

وصرح المحامي ''سعيد بن حماني'' في إتصال هاتفي مع '' شوف تيفي''، أن قاضي التحقيق قام قبل قليل، بالإستماع إلى أحد المعتقلين بأمر من الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، تزامنا وصدور نتائج الخبرة الطبية على نفس المعتقل والتي طالب بها أعضاء بهيئة الدفاع عن المعتقلين، بعد تصريحه بتعرضه للعنف.

وأوضح ذات المصدر، أن المعتقل، كشف تعرضه ''لكدمة'' على فكه الأعلى أثناء توقيفه بمدينة الحسيمة، أضرت كثيرا بأسنانه، حيث قامت الأطر الطبية بالمصحة المتواجدة بسجن عكاشة، بإقتلاع الأسنان التي تعرضت للأضرار نتيجة ''الضربة'' على حد قول المعتقل.

وفي ذات السياق، إنتهت قبل قليل جلسة التحقيق التفصيلي، بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف، بالدار البيضاء، مع كل من المعتقلين بسجن عكاشة عبد المنعم استرحيو، وزكريا القدوري ورشيد الموساوي المتابعين في حال سراح.


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