وأخيرا..تسليم الأجهزة والمعدات الطبية للمركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة ﻿

أشرف وزير الصحة الحسين الوردي صباح اليوم الاثنين بالحسيمة، بمعية إلياس العاماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على عملية تسليم المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة للأجهزة والمعدات الطبية التي كان



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أشرف وزير الصحة الحسين الوردي صباح اليوم الاثنين بالحسيمة، بمعية إلياس العاماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على عملية تسليم المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة للأجهزة والمعدات الطبية التي كان المركز يفتقر لها من أجل تشخيص وعلاج بعض أنواع السرطانات.



​وتشمل التجهيزات التي إستفاذ منها المستشفى، وفق بلاغ صحفي في الموضوع، على ​قاعة ​​للعمليات ​واقتناء​ السكانير ثلاثي الأبعاد إضافة إلى تجهيزات طبية أخرى تنفيذا لمقتضيات اتفاقية الشراكة بين مجلس الجهة ووزارة الصحة ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم شمال المملكة والتي بموجبها قام مجلس الجهة بتمويل مشروع تقوية وتحسين الخدمات المقدمة بمركز الانكولوجيا بالحسيمة بمبلغ 12 مليون درهما.



وتأتي مبادرة، وزارة الصحة ومجلس جهة طجنة، بعد صراع التصريحات السابقة بين كل من إلياس العماري ووزير الصحة الوردي، حول الأسباب وراء تأخر تجهيز مركز الأنكولوجيا بالحسيمة.





