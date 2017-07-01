 شوفو الحكرة.. وبزاف هاذ الشي: شفار تعدا على عامل في البحرية الملكية بالبيضاء+فيديو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذه حقيقة إقالة نبيل بن عبد الله من منصبه الوزاري | بوليتيك

هذه حقيقة إقالة نبيل بن عبد الله من منصبه الوزاري

الرباط تحتضن إجتماعا لتأهيل القطار الذي سيربط بين المغرب وليبيا عبر تونس والجزائر | بوليتيك

الرباط تحتضن إجتماعا لتأهيل القطار الذي سيربط بين المغرب وليبيا عبر تونس والجزائر

انفراد:هذه هي المدينة التي ستحتضن احتفالات عيد العرش | بوليتيك

انفراد:هذه هي المدينة التي ستحتضن احتفالات عيد العرش

برلماني إسرائيلي.. الأردنيون يحتاجون لإعادة التربية ونحن من نسقيهم الماء | دولي

برلماني إسرائيلي.. الأردنيون يحتاجون ''لإعادة التربية'' ونحن من نسقيهم الماء

بالصور..تصوير مسلسل عالمي جد ضخم بالمغرب | ثقافة و فنون

بالصور..تصوير مسلسل عالمي جد ضخم بالمغرب

قاضي التحقيق يستمع لقيادي بحراك –الريف معتقل بسجن عكاشة بعد إقتلاع أسنانه | بوليتيك

قاضي التحقيق يستمع لقيادي بحراك –الريف معتقل بسجن عكاشة بعد ''إقتلاع أسنانه''

عاجل:فاجعة تهــــز الحسيمة وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل:فاجعة تهــــز الحسيمة وهاشنو وقع

وأخيرا..تسليم الأجهزة والمعدات الطبية للمركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة | مجتمع

وأخيرا..تسليم الأجهزة والمعدات الطبية للمركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة

شوفو الحكرة.. وبزاف هاذ الشي: شفار تعدا على عامل في البحرية الملكية بالبيضاء+فيديو | حوادث و حقوق

شوفو الحكرة.. وبزاف هاذ الشي: شفار تعدا على عامل في البحرية الملكية بالبيضاء+فيديو

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

شوفو الحكرة.. وبزاف هاذ الشي: شفار تعدا على عامل في البحرية الملكية بالبيضاء+فيديو

بتاريــخ : 24 يوليوز 2017 / 15:32 شوفو الحكرة.. وبزاف هاذ الشي: شفار تعدا على عامل في البحرية الملكية بالبيضاء+فيديو | حوادث و حقوق
شوفو الحكرة.. وبزاف هاذ الشي: شفار تعدا على عامل في البحرية الملكية بالبيضاء+فيديو
توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو جد مثير، يظهر لحظة تعرض شاب، للاعتداء والسرقة على يد لص، أقدم على مباغثته تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

"شوف تيفي"


توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو جد مثير، يظهر لحظة تعرض شاب، للاعتداء والسرقة على يد لص، أقدم على مباغثته تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "شوف تيفي" من مصدرها فإن الواقعة، جرت أخيرا، بالمدينة القديمة، إذ استغل لص وجود شاب يعمل بالبحرية الملكية لوحده، ليقوم بالاعتداء عليه وسرقة ما بحوزته قبل الانصراف من عين المكان.

وأوضح المصدر ذاته أن بعض الأزقة بالمدينة القديمة بالبيضاء خطيرة جدا على حياة المواطن البريء الذي قد يسقط ضحية خارجين عن القانون نظرا لقلة التواجد الأمني بها.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مقطع فيديو البحرية الملكية شفار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل:فاجعة تهــــز الحسيمة وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل:فاجعة تهــــز الحسيمة وهاشنو وقع

عاجل:وفاة خطاف بفاس وهذه هي التفاصيل المؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل:وفاة ''خطاف'' بفاس وهذه هي التفاصيل المؤلمة

ياربي السلامة.. شرملة لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم بمارتيل خلال العطلة الصيفية..شوفو شنو وقع ليه+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

ياربي السلامة.. شرملة لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم بمارتيل خلال العطلة الصيفية..شوفو شنو وقع ليه+تفاصيل مروعة

سهرة شعبية للفنان الستاتي تُنهي حياة شاب حصل على الباكالوريا و المتورطين أمام القضاء | حوادث و حقوق

سهرة شعبية للفنان الستاتي تُنهي حياة شاب حصل على الباكالوريا و المتورطين أمام القضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد حمامة سرية بروسيا اليوم من اسلحة الجيل الخامس | قنوات أخرى
منذ 4 ساعات

شاهد حمامة سرية بروسيا اليوم من اسلحة الجيل الخامس

هكذا قدمت مذيعة مصرية تقريرا عن اللاعب المغربي مصطفى حجي | قنوات أخرى

هكذا قدمت مذيعة ''مصرية'' تقريرا عن اللاعب ''المغربي'' مصطفى حجي

شاهد بالفيديو لحظة انهيار معبد بوذي في نهر هائج بميانمار‎ | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو لحظة انهيار معبد بوذي في نهر هائج بميانمار‎

وفاة جندي مغربي من القبعات الزرق في افريقيا الوسطى | قنوات أخرى

وفاة جندي مغربي من القبعات الزرق في افريقيا الوسطى

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هذه حقيقة إقالة نبيل بن عبد الله من منصبه الوزاري | بوليتيك
منذ 12 دقيقة

هذه حقيقة إقالة نبيل بن عبد الله من منصبه الوزاري

الرباط تحتضن إجتماعا لتأهيل القطار الذي سيربط بين المغرب وليبيا عبر تونس والجزائر | بوليتيك

الرباط تحتضن إجتماعا لتأهيل القطار الذي سيربط بين المغرب وليبيا عبر تونس والجزائر

انفراد:هذه هي المدينة التي ستحتضن احتفالات عيد العرش | بوليتيك

انفراد:هذه هي المدينة التي ستحتضن احتفالات عيد العرش

برلماني إسرائيلي.. الأردنيون يحتاجون لإعادة التربية ونحن من نسقيهم الماء | دولي

برلماني إسرائيلي.. الأردنيون يحتاجون ''لإعادة التربية'' ونحن من نسقيهم الماء

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.