شوفو الحكرة.. وبزاف هاذ الشي: شفار تعدا على عامل في البحرية الملكية بالبيضاء+فيديو ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو جد مثير، يظهر لحظة تعرض شاب، للاعتداء والسرقة على يد لص، أقدم على مباغثته تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

"شوف تيفي"



توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو جد مثير، يظهر لحظة تعرض شاب، للاعتداء والسرقة على يد لص، أقدم على مباغثته تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "شوف تيفي" من مصدرها فإن الواقعة، جرت أخيرا، بالمدينة القديمة، إذ استغل لص وجود شاب يعمل بالبحرية الملكية لوحده، ليقوم بالاعتداء عليه وسرقة ما بحوزته قبل الانصراف من عين المكان.

وأوضح المصدر ذاته أن بعض الأزقة بالمدينة القديمة بالبيضاء خطيرة جدا على حياة المواطن البريء الذي قد يسقط ضحية خارجين عن القانون نظرا لقلة التواجد الأمني بها.



