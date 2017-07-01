عاجل:وفاة ''خطاف'' بفاس وهذه هي التفاصيل المؤلمة ﻿

علم لدى ولاية أمن فاس أن شخصا، يبلغ من العمر 61 سنة، وافته المنية صباح اليوم الاثنين، وذلك أثناء نقله على متن سيارة الإسعاف صوب المستشفى الجامعي الحسن الثاني.

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علم لدى ولاية أمن فاس أن شخصا، يبلغ من العمر 61 سنة، وافته المنية صباح اليوم الاثنين، وذلك أثناء نقله على متن سيارة الإسعاف صوب المستشفى الجامعي الحسن الثاني.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للأمن مكلفة بزجر ظاهرة النقل السري كانت قد أوقفت المعني بالأمر على متن سيارته الخاصة بمدارة ''الرياضات'' بمدينة فاس، بعدما كان ينقل أربعة أشخاص بدون رخصة مقابل مبالغ مالية، مضيفا أنه أثناء عملية مراقبة وثائق السيارة انتابت المعني بالأمر أزمة صحية طارئة، مما استدعى التعجيل بنقله على متن سيارة الإسعاف، غير أنه توفي قبل وصوله للمؤسسة الاستشفائية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مصالح ولاية أمن فاس فتحت بحثا قضائيا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم إيداع جثة الشخص المتوفي بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، كما تم الاستماع إلى جميع الأشخاص الذين كانوا على متن سيارة الهالك في تاريخ النازلة.





