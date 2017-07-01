الأساتذة يعتصمون بالرباط طلبا لرحيل حكومة العثماني و إقالة ''محمد حصاد'' ﻿

في خطوة تصعيدية جديدة، تعتزم التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من الحركة الإنتقالية الإعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي طلبا لتراجع الوزارة عن نتائج الحركة الإنتقالية

شوف تيفي:

في خطوة تصعيدية جديدة، تعتزم التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من الحركة الإنتقالية الإعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي طلبا لتراجع الوزارة عن نتائج الحركة الإنتقالية الأخيرة التي وصفوها بالفاسدة وتخدم أجندات سياسية محضة.

وأوضح عنصر بالتنسيقية الوطنية، أن المتضررون نظموا وقفة إحتجاجية صبيحة اليوم أمام مقر الوزارة، سيعقبها إعتصام لمدة ثلاثة أيام بالعاصمة الرباط، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بإقالة "محمد حصاد" من على رأس قطاع التعليم، وكذا رحيل حكومة سعد الدين العثماني التي زادت إجراءاتها من تأزيم الأوضاع.

وأوضح ذات المصدر، أن تدبير الوزارة للحركة الإنتقالية الأخيرة ينم عن عجز تدبيري كبير، سيشعل الدخول المدرسي المقبل، حيث أن الوزير قام بخرق المساطر والقوانين المعمول بها بمباركة من رئيسه المباشر سعد الدين العثماني.

وأضاف ذات المصدر، أن شكوكا كبيرة وراء نتائج الحركة الإنتقالية الأخيرة، حيث استفاد أساتذة لم يمضي سوى أربع سنوات على تخرجهم من الانتقال، فيما هناك حالات لأساتذة لم يستفيذوا رغم إلتحاقهم بمهنة التدريس لأزيد من 20 سنة، حيث أضحى مطلب إلغاء نتائج الحركة أمر مستعجل مع فتح تحقيق في الموضوع.