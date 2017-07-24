ياربي السلامة.. شرملة لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم بمارتيل خلال العطلة الصيفية..شوفو شنو وقع ليه+تفاصيل مروعة ﻿

تعرض ''حمزة.ب'' لاعب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، ولاعب أكاديمية محمد السادس، نهاية الأسبوع المنصرم، لاعتداء جد خطير، خلال تواجده بمدينة مارتيل لقضاء عطلته الصفيية رفقة أصدقائه.

"شوف تيفي"

تعرض "حمزة.ب" لاعب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، ولاعب أكاديمية محمد السادس، نهاية الأسبوع المنصرم، لاعتداء جد خطير، خلال تواجده بمدينة مارتيل لقضاء عطلته الصفيية رفقة أصدقائه.

وحسب المعطيات المتوفرة بخصوص ما تعرض اللاعب المذكور، فإن هذا الأخير كان يقوم بجولته رفقة أصدقائه بمدينة مارتيل، قبل أن يتفاجأ بعصابة إجرامية مسلحة تقوم بمحاصرته، وخلال محاولته الفرار، تعرض للطعن على مستوى الوجه واليد.

وأوضحت هذه المعطيات أن اللاعب، تلقى الإسعافات الضرورية بإحدى المستشفيات حيث تم رتق الجروح البليغة التي أصيب بها.