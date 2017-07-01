الدول المقاطعة لقطر تطالب من الاتحاد الدولي لكرة القدم سحب تنظيم كأس العالم من قطر ﻿

تواصل الدول العربية المقاطعة لقطر،ضغوطها على الاتحاد الدولي لكرة القدم لسحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من قطر.

شوف تيفي:

تواصل الدول العربية المقاطعة لقطر،ضغوطها على الاتحاد الدولي لكرة القدم لسحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من قطر.

وكشف مجلس الوزراء المصري فى تقرير صادر عنه، اليوم الاثنين، حول أبرز التساؤلات التي وُجّهت للحكومة خلال الفترة من 7 حتى 16 يوليو الجاري، أنه من المتوقع أن تتأثر استعدادات قطر لتنظيم مونديال 2022 بقرار الرباعى العربى بمواجهة الإرهاب المدعوم من قطر وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، وتفاقم الأزمة الاقتصادية القطرية والتنديد العالمى بأنها دولة داعمة للإرهاب.

وحول مدى تأثير إقامة القاعدة التركية فى قطر على الدول العربية، أوضحت الحكومة أن قطر وقعت مع تركيا اتفاقية دفاع مشترك تسمح بموجبها لأنقرة بإقامة قاعدة عسكرية على أراضيها، وهذه القاعدة تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة، وأشارت الحكومة إلى سيطرة الجيش المصري على الوضع في سيناء بشكل كامل.





