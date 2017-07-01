 رسميا.. ملك السعودية يكلف ولي العهد بتسيير البلاد ويغادر نحو طنجة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الأساتذة يعتصمون بالرباط طلبا لرحيل حكومة العثماني و إقالة محمد حصاد | بوليتيك

الأساتذة يعتصمون بالرباط طلبا لرحيل حكومة العثماني و إقالة ''محمد حصاد''

ياربي السلامة.. شرملة لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم بمارتيل خلال العطلة الصيفية..شوفو شنو وقع ليه+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

ياربي السلامة.. شرملة لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم بمارتيل خلال العطلة الصيفية..شوفو شنو وقع

بالصورة: ممثلة مشهورة دارت عملية التجميل و نشراتها بالانستغرام | ثقافة و فنون

بالصورة: ممثلة مشهورة دارت عملية التجميل و نشراتها بالانستغرام

الدول المقاطعة لقطر تطالب من الاتحاد الدولي لكرة القدم سحب تنظيم كأس العالم من قطر | دولي

الدول المقاطعة لقطر تطالب من الاتحاد الدولي لكرة القدم سحب تنظيم كأس العالم من قطر

رسميا.. ملك السعودية يكلف ولي العهد بتسيير البلاد ويغادر نحو طنجة | دولي

رسميا.. ملك السعودية يكلف ولي العهد بتسيير البلاد ويغادر نحو طنجة

رسمـــيا:تفاصيل مؤلمة حول وفاة جندي مغربي في جمهورية افريقيا الوسطى | مجتمع

رسمـــيا:تفاصيل مؤلمة حول وفاة جندي مغربي في جمهورية افريقيا الوسطى

مثير وبالصور.. مغربي عندو 22 سنة تزوج بشيبانية مريكانية مليارديرة عندها 75 سنة وداتو للولايات المتحدة الأمريكية | منوعات

مثير وبالصور.. مغربي عندو 22 سنة تزوج بشيبانية مريكانية مليارديرة عندها 75 سنة وداتو للولايات

سهرة شعبية للفنان الستاتي تُنهي حياة شاب حصل على الباكالوريا و المتورطين أمام القضاء | حوادث و حقوق

سهرة شعبية للفنان الستاتي تُنهي حياة شاب حصل على الباكالوريا و المتورطين أمام القضاء

بعد رفض بن كيران..العثماني يوافق على منح الملايير للبرلمان | بوليتيك

بعد رفض بن كيران..العثماني يوافق على منح الملايير للبرلمان

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

رسميا.. ملك السعودية يكلف ولي العهد بتسيير البلاد ويغادر نحو طنجة

بتاريــخ : 24 يوليوز 2017 / 14:24 رسميا.. ملك السعودية يكلف ولي العهد بتسيير البلاد ويغادر نحو طنجة | دولي
رسميا.. ملك السعودية يكلف ولي العهد بتسيير البلاد ويغادر نحو طنجة
كشفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أنه بناءً على المادة ( السادسة والستين ) من النظام الأساسي للحكم، ''أناب الملك سلمان إبن عبد العزيز ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لإدارة شؤون الدولة،

شوف نيفي


كشفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أنه بناءً على المادة ( السادسة والستين ) من النظام الأساسي للحكم، "أناب الملك سلمان إبن عبد العزيز ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لإدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة إبتداءا من اليوم الإثنين".

ووفق الوكالة فقد غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مطار جدة الدولي بعد ظهر اليوم متوجهاً إلى خارج المملكة في إجازة خاصة، حيث قام يتوديعه أفراد من الأسرة الملكية ومستشاريه.

وفي ذات السياق، ينتظر أن يحل ملك المملكة العربية السعودية رفقة وفد هام مساء اليوم، بمطار مدينة طنجة، لقضاء عطلته الصيفية بالمدينة والتي ستستغرق عدة أيام.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المطار السعودية المملكة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الدول المقاطعة لقطر تطالب من الاتحاد الدولي لكرة القدم سحب تنظيم كأس العالم من قطر | دولي

الدول المقاطعة لقطر تطالب من الاتحاد الدولي لكرة القدم سحب تنظيم كأس العالم من قطر

عاجل..هجوم مسلح في سويسرا..وهذا عدد المصابين | دولي

عاجل..هجوم مسلح في سويسرا..وهذا عدد المصابين

سقوط 35 قتيلا في انفجار سيارة مفخخة بدولة إسلامية | دولي

سقوط 35 قتيلا في انفجار سيارة مفخخة بدولة إسلامية

تأجيل اجتماع وزارء الخارجية العرب حول القدس إلى يوم الخميس المقبل | دولي

تأجيل اجتماع وزارء الخارجية العرب حول القدس إلى يوم الخميس المقبل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد حمامة سرية بروسيا اليوم من اسلحة الجيل الخامس | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

شاهد حمامة سرية بروسيا اليوم من اسلحة الجيل الخامس

هكذا قدمت مذيعة مصرية تقريرا عن اللاعب المغربي مصطفى حجي | قنوات أخرى

هكذا قدمت مذيعة ''مصرية'' تقريرا عن اللاعب ''المغربي'' مصطفى حجي

شاهد بالفيديو لحظة انهيار معبد بوذي في نهر هائج بميانمار‎ | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو لحظة انهيار معبد بوذي في نهر هائج بميانمار‎

وفاة جندي مغربي من القبعات الزرق في افريقيا الوسطى | قنوات أخرى

وفاة جندي مغربي من القبعات الزرق في افريقيا الوسطى

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الأساتذة يعتصمون بالرباط طلبا لرحيل حكومة العثماني و إقالة محمد حصاد | بوليتيك
منذ 34 ثانية

الأساتذة يعتصمون بالرباط طلبا لرحيل حكومة العثماني و إقالة ''محمد حصاد''

ياربي السلامة.. شرملة لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم بمارتيل خلال العطلة الصيفية..شوفو شنو وقع ليه+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

ياربي السلامة.. شرملة لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم بمارتيل خلال العطلة الصيفية..شوفو شنو وقع

بالصورة: ممثلة مشهورة دارت عملية التجميل و نشراتها بالانستغرام | ثقافة و فنون

بالصورة: ممثلة مشهورة دارت عملية التجميل و نشراتها بالانستغرام

الدول المقاطعة لقطر تطالب من الاتحاد الدولي لكرة القدم سحب تنظيم كأس العالم من قطر | دولي

الدول المقاطعة لقطر تطالب من الاتحاد الدولي لكرة القدم سحب تنظيم كأس العالم من قطر

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.