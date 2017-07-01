رسميا.. ملك السعودية يكلف ولي العهد بتسيير البلاد ويغادر نحو طنجة ﻿

كشفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أنه بناءً على المادة ( السادسة والستين ) من النظام الأساسي للحكم، ''أناب الملك سلمان إبن عبد العزيز ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لإدارة شؤون الدولة،

شوف نيفي





كشفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أنه بناءً على المادة ( السادسة والستين ) من النظام الأساسي للحكم، "أناب الملك سلمان إبن عبد العزيز ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لإدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة إبتداءا من اليوم الإثنين".



ووفق الوكالة فقد غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مطار جدة الدولي بعد ظهر اليوم متوجهاً إلى خارج المملكة في إجازة خاصة، حيث قام يتوديعه أفراد من الأسرة الملكية ومستشاريه.



وفي ذات السياق، ينتظر أن يحل ملك المملكة العربية السعودية رفقة وفد هام مساء اليوم، بمطار مدينة طنجة، لقضاء عطلته الصيفية بالمدينة والتي ستستغرق عدة أيام.



