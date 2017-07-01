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رسمـــيا:تفاصيل مؤلمة حول وفاة جندي مغربي في جمهورية افريقيا الوسطى

بتاريــخ : 24 يوليوز 2017 / 14:11 رسمـــيا:تفاصيل مؤلمة حول وفاة جندي مغربي في جمهورية افريقيا الوسطى | مجتمع
رسمـــيا:تفاصيل مؤلمة حول وفاة جندي مغربي في جمهورية افريقيا الوسطى
لقي جندي بتجريدة القوات المسلحة الملكية ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع مجموعة مسلحة ''أنتي


شوف تيفي: و م ع

لقي جندي بتجريدة القوات المسلحة الملكية ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع مجموعة مسلحة "أنتي بلاكا" هاجمت دورية للتجريدة لدى عودتها من مهمة خفر في بنغاسو يوم 23 يوليوز 2017 حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء، وذلك حسبما علم لدى مصدر عسكري.

وأضاف المصدر ذاته أن ثلاثة جنود آخرين بالدورية ذاتها أصيبوا في هذا الهجوم.

ووقع الهجوم عندما كان جنود القبعات الزرق بتجريدة القوات المسلحة الملكية يقومون بخفر ومرافقة شاحنات صهريج تنقل المياه من أحد الأنهار لسد الاحتياجات الإنسانية للمدينة.


 

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