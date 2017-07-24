مثير وبالصور.. مغربي عندو 22 سنة تزوج بشيبانية مريكانية مليارديرة عندها 75 سنة وداتو للولايات المتحدة الأمريكية ﻿

تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية مجموعة من الصور التي تجمع شابا بسيدة مسنة والتي ظهرا خلالها وهما يتبادلان القبل، عقب علاقة حب كبيرة جمعت بينهما.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية مجموعة من الصور التي تجمع شابا بسيدة مسنة والتي ظهرا خلالها وهما يتبادلان القبل، عقب علاقة حب كبيرة جمعت بينهما.

وحسب ناشري هذه الصورة فإن الأمر يتعلق بشاب مغربي يدعى حمزة يبلغ من العمر 22 سنة، تزوج أخيرا، بـ "ميليارديرة" أمريكية تبلغ من العمر 75 سنة، وانتقل للعيش معها بالولايات المتحدة الأمريكية بعد علاقة حب كبيرة جمعت بينهما.

وتفاعل العديد من النشطاء مع الصور والمعلومات المتداولة بخصوص الشاب المغربي وخاصة المغاربة الحالمين بالوصول إلى الضفة الأخرى ومعانقة حلم الهجرة، موضحين أن ما قام به "حمزة" يعد من بين الحلول التي قد تمكنهم من السفر إلى أوروبا أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



