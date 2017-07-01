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بعد رفض بن كيران..العثماني يوافق على منح الملايير للبرلمان | بوليتيك

بعد رفض بن كيران..العثماني يوافق على منح الملايير للبرلمان

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بعد رفض بن كيران..العثماني يوافق على منح الملايير للبرلمان

بتاريــخ : 24 يوليوز 2017 / 13:47 بعد رفض بن كيران..العثماني يوافق على منح الملايير للبرلمان | بوليتيك
بعد رفض بن كيران..العثماني يوافق على منح الملايير للبرلمان
علمت ''شوف تيفي'' أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أسر لأعضاء بالأغلبية الحكومية أنه سيوافق على ضخ ميزانية جديدة لمؤسسة البرلمان، والتي رفض سلفه عبد الإله بن كيران منحها إبان ولايته الحكومية.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أسر لأعضاء بالأغلبية الحكومية أنه سيوافق على ضخ ميزانية جديدة لمؤسسة البرلمان، والتي رفض سلفه عبد الإله بن كيران منحها إبان ولايته الحكومية.

وأضاف ذات المصدر، أن البرلمان بمجلسيه، يعول على الملايير التي سيمنحها العثماني لتجهيز بعض المرافق التابعة للمجلسين، بالإضافة إلى ضخ أموال جديدة في الصندوق الخاص بتقاعد ومعاشات البرلمانيين الذي يشرف عليه صندوق الإيداع والتدبير، خوفا من إحتجاج بعض البرلماننين السابقين بعد إنقطاع معاشاتهم عن الولايات التي قضوها في البرلمان.

وكان رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، قد رفض منح  أزيد من 4 مليارات سنتيم لمجلس النواب، لإجراء بعض الصفقات وهو مازاد من تشمج العلاقة بين رئاسة المجلس وبن كيران إبان تكليفه بتشكيل الحكومة.

 

 

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