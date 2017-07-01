النقابة الوطنية تستنكر تعرض طاقم القناة الثانية ''دوزيم'' للاعتداء بالحسيمة ﻿

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن استنكارها الشديد، من خلال الأخبار التي توصلت بها، وكذا بعد معاينتها لفيديو منشور في عدد من المواقع، الإعتداء المشين الذي تعرض له طاقم القناة الثانية،

''شوف تيفي''



عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن استنكارها الشديد، من خلال الأخبار التي توصلت بها، وكذا بعد معاينتها لفيديو منشور في عدد من المواقع، الإعتداء المشين الذي تعرض له طاقم القناة الثانية، الذي كان يقوم بتغطية أحداث الحسيمة يوم 20 يوليوز 2017.

وأوضح بلاغ للنقابة، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أن الطاقم الصحافي، تعرض للسب والشتم وللإعتداء الجسدي، من طرف بعض المتظاهرين، الذين قاموا بتطويق العاملين، الذين كانوا هناك، بالحسيمة، إلى جانب عشرات وسائل الإعلام، للقيام بعملهم المهني، وعرضوهم، لأبشع أنواع الإهانة والتهجم، بمبرر أنهم ينتمون لقناة رسمية.

وأشار البلاغ إلى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبرت عن تضامنها مع طاقم القناة الثانية، ونددت بهذه الأفعال التي تشكل خطراً على سلامة الصحافيين والعاملين، في وسائل الإعلام، وتضييقاً على حرية العمل الصحافي، وامتهاناً لكرامة الشغيلة.

وذكرت النقابة، يضيف ذات البلاغ بأنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها طواقم القنوات العمومية، لمثل هذه التهجمات، لذلك فإنها تهيب بكل الفعاليات الحقوقية والنقابية والسياسية، بالتعبير الواضح عن رفضها لهذه الممارسات، وتنديدها بها، والسعي إلى حماية الصحافيين والعاملين، الذين يقومون بواجبهم المهني، كيفما كانت المؤسسة التي يشتغلون في إطارها، مؤكدة على أنها ستعمل على الاتصال بمختلف هذه الفعاليات، لحثها على العمل من جانبها، على دعم احترام حرية العمل الصحافي، وحماية الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام، في مثل هذه التظاهرات.



