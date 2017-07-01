عاجل..هجوم مسلح في سويسرا..وهذا عدد المصابين ﻿

أعلنت الشرطة السويسرية أن خمسة اشخاص على الأقل أصيبوا بينهم اثنان حالتهما حرجة في هجوم شنه مسلح مجهول يومه الاثنين في مدينة شافهاوزن الواقعة على نهر الراين بالقرب من الحدود الألمانية.

"شوف تيفي"



أعلنت الشرطة السويسرية أن خمسة اشخاص على الأقل أصيبوا بينهم اثنان حالتهما حرجة في هجوم شنه مسلح مجهول يومه الاثنين في مدينة شافهاوزن الواقعة على نهر الراين بالقرب من الحدود الألمانية.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فقد أكد مسؤولون في إنفاذ القانون أن الشرطة طوقت منطقة شافهاوزن القديمة الواقعة بشمال سويسرا كما تم إخراج المارة و السكان من الحي بسبب الوضع الأمني الحالي.

و ذكر أحد شهود العيان تضيف الوكالة أن "رجلا كان يتمشى حاملا بيده منشارا كهربائيا اعتدى على المارة " لكن الشرطة نفت وجود رجل يحمل منشارا كهربائيا، و قالت المتحدثة باسم الشرطة سيندي بيير" نعرف فقط أن شخصا جرح عدة أشخاص".



